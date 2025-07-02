轉世制度延續可能牽動對中地緣政治角力 達賴喇嘛立場轉變一次看

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（中央社台北2日電）達賴喇嘛近年來對轉世制度的立場有所轉變，由終止轉世制度，到今天宣布會延續轉世制度及唯一有權認定轉世靈童的單位，都是想避免中國干預。而中國政府一直強調對達賴喇嘛轉世有最終決定權，可能會牽動地緣政治角力。

達賴喇嘛7月6日將滿90歲。綜合外國媒體多年來的報導，達賴喇嘛近年就有關轉世制度發表過不同的言論。

2007年，達賴喇嘛曾提出在他死前以「全民公投」的方式，決定怎樣選出轉世靈童的願景，避免被中共操控。當時他向記者表示，如果人們覺得達賴喇嘛轉世制度需要繼續，便讓它繼續；「當我的身體狀況變得虛弱，並認真準備迎接死亡時，就應該舉行公投」。

2011年，達賴喇嘛發表聲明，表示當他84歲以後，會徵求藏傳佛教高僧、西藏民眾意見，決定是否延續達賴喇嘛轉世制度。如果達賴喇嘛轉世制度必須保留，便會按照歷史傳統尋訪和認證轉世靈童，他會留下明確的指導文字。

不過，2014年當時79歲的達賴喇嘛提出有關終止轉世制度的想法，備受關注。他接受德媒訪問時表示，他認為達賴喇嘛轉世制度應該結束，建議在他死後不再尋找繼任者。

當時他表示，達賴喇嘛轉世制度因為其政治權力而獲得重要性，但這個政治權力已不復存在，近5個世紀的達賴喇嘛轉世制度應該結束。

同年達賴喇嘛接受BBC訪問也發表類似言論。他表示，「達賴喇嘛轉世制度終有一天會終結。誰也無法保證不會出現愚蠢的下一位達賴喇嘛，讓他或她蒙羞。這將非常可悲。所以，一個延續數百年的傳統，最好在一個頗受愛戴的達賴喇嘛去世時就終結」。

2019年達賴喇嘛又重提終止轉世制度，稱達賴喇嘛轉世制度「或許已經過時了」。他說，「1969年我在一份官方聲明中提到，轉世制度應該繼續存在…但現在我覺得，不一定。它應該消失…這個制度應該終結，而至少應該隨著時代改變」。

不過，2025年達賴喇嘛就轉世制度再提出新的看法。他在出版的新書「為無聲者發聲」（Voice for the Voiceless，暫譯）首次表明，他的繼任者將誕生於「自由世界」，也就是中國以外的地方。達賴喇嘛過去僅提過，他可能在西藏以外的地方轉世，或許在他的流亡之地印度。

圖為2022年12月達賴喇嘛到印度城市古爾岡（Gurgaon）的一所公立學校演講，並回覆學生提問。（中央社檔案照片）

達賴喇嘛今天透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，而達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

中國一直強調擁有活佛轉世的最終決定權。早在2007年7月，中國國家宗教事務局頒布「藏傳佛教活佛轉世管理辦法」，旨在由中國政府控制與規範藏傳佛教活佛（包括達賴喇嘛）的轉世制度。

「辦法」規定轉世靈童具體人選需獲中國政府批准，並經過金瓶掣簽制度。金瓶掣簽是指西藏最高佛教領袖達賴喇嘛和班禪喇嘛的轉世靈童經過抽簽認定，把幾位轉世靈童候選人的名字放入金瓶，隨機選擇一人。

2014年當達賴喇嘛表示轉世制度應終結後，中國反對，並在官媒刊文表示「達賴轉世系統不是達賴一句話說取消就能取消了的」，強調中央政府在達賴喇嘛轉世制度擁有最高權威。

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2023年新華社發文重申，金瓶掣簽認定和報請中央政府批准繼任已成為「歷史定制」，並強調「國內尋訪的歷史傳統也早已成為活佛轉世不可更改的重要原則」。

達賴喇嘛今年發表有關轉世的聲明後，外界關注中國是否干預轉世過程、與西藏流亡政府之間如何角力，甚至自行認定轉世靈童。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140702