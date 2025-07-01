美媒：中國強推藏區幼童寄宿教育 從小瓦解藏族文化

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（中央社台北1日電）美媒報導，中國當局至少20年前就開始將西藏兒童送入公立寄宿學校，且入學年齡越來越小，試圖瓦解藏族文化，削弱幾代人對中共統治的反抗。如今，當局更強迫藏族兒童4歲就與家人分開，使他們沒有機會吸收藏語和藏族生活方式。

華爾街日報報導，藏人長久以來的抵觸，讓中國當局感到挫敗。有鑑於此，中國正斥資數億美元在西藏多地興建學校，教育項目包括網狀分布的全日制幼兒園，藏族孩子們在那裡接受普通話教學，課程並側重中華文化。

除了教授基本知識和技能，這些藏族幼兒園的課程還把中共和「中國人」的身分認同加以美化。校園裡的標語便寫著：「我是中國娃，愛說普通話」，老師們並透過編排短劇告訴藏族孩子們，他們的衣食和幸福生活都是「共產黨賜予的」。

報導指出，幼兒園畢業後，大多數藏族學生會升入一個擴大的小學寄宿學校系統，涵蓋一至六年級，有時連續數週或數月都不能回家。他們幾乎完全用普通話學習，並在老師和管理員的監督下生活，且這些老師和管理員當中，有不會說藏語的漢族人。

根據政府文件、網路文章和獨立研究人員調查，中國一些藏區的官員正在試驗從學齡前開始，就將藏族兒童送入寄宿學校。這場行動彰顯了中共總書記習近平「革命傳統教育要從娃娃抓起」的理念。

報導指出，中國當局把達賴喇嘛視為「危險的分裂分子」，加上他準備在中國以外尋找轉世靈童，更加劇了中國領導人的緊迫感，因為中國當局正忙於培養「忠於北京」、而非忠於達賴喇嘛的新一世代藏人。

多名20多歲的藏人在受訪時感嘆，中國對幼兒進行的思想灌輸似乎正在奏效。一名現年21歲、2024年秋天離開中國的藏族年輕女性表示，她的一些年紀較小的親戚，6歲就進入主要以漢語授課的寄宿學校，學校裡他們幾乎完全用普通話學習，與只懂一點點普通話的父母及祖父母交流困難。

這名藏族女性說，她曾因為這些小朋友見面互相說普通話而斥責他們，然而，小朋友們即使說藏語，腦子裡首先浮現的語言也是普通話。

人權組織「西藏行動中心」（Tibet Action Institute）估計，中國藏區（西藏全境與青海、四川、甘肅、雲南4省的族聚集區）的寄宿學校有超過80萬名學生，相當於所有學齡藏人的3/4，這一資料來自官方公開資料的估算。

根據報導，與2012年之前相較，習近平2012年上台後，中共就開始大力打壓少數民族表達民族認同的行為。官員們取締了公立學校之外的民辦藏族教育，並擴大了寄宿制學校系統。到2021年，中國官方發布的兒童發展規劃中，刪除了有關「雙語教育」的提法，習近平同年更成為30年來第一個造訪西藏的中共總書記。

報導提到，經查閱數據發現，2012至2022年間，西藏自治區的寄宿制小學宿舍面積大幅擴大近120%，總面積超過1300萬平方英尺（約36.53萬坪），其中6個藏族縣幾乎所有小學都是寄宿制學校，而公立學校對許多藏族家長很有吸引力，孩子們可以學到數學和科學，便於進入公務員系統或其他比農牧業收入更高的行業。

此外，2012至2022年西藏的幼兒園建設也急劇增加，從約500所大幅增加到近2500所，增幅遠超過中國其他地區。如今，西藏學齡前兒童的幼兒園入學率超過90%，而10年前僅有52%。

課堂影片顯示，藏族幼兒園學生們在學習歌頌中共的愛國兒歌和故事。在孩子們的第一堂歷史課上，他們被告知1950年代中國接管之前，西藏是一個落後的地方。同時，藏區官員近來更開始對學齡前兒童進行普通話能力測試。

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中國當局這些政策是否能奏效，各界看法不一。曾在NGO工作、且曾為遭當局關閉的西藏民辦學校提供協助的段姓人士認為，培養一整代「會說普通話的藏人」，並不能化解民族緊張關係或消除藏人的反抗，只會培養出一群「懂普通話的叛逆者」。

不過另一名現年25歲、2024年逃離中國的藏族男子認為，習近平的政策正在奏效。他小學三年級時，老師們把藏語課本換成了普通話課本，接著更開始教授馬列理論的課程。雖然他一點也沒學進去，但他的年幼親戚們從學校回家時，和他就存在著語言障礙，思維方式也不同，「他們被中國的思想和宣傳洗腦了」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140701