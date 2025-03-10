藏人泣訴遭文化滅絕 赴印度中國使館激烈抗爭

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（中央社記者李晉緯新德里10日專電）流亡印度的藏人今天分成數個小團體，以游擊戰方式前往新德里中國駐印度大使館周遭，控訴中國在西藏推行文化滅絕政策，除了激烈表達抗議，還對外大聲疾呼：「藏人要的是西藏，不是中國。」

這次的行動是由西藏青年大會（TYC）策劃，相關細節事前保密到家，包括中央社在內的各國記者直到9日晚間才獲知今天上午在中國駐印度大使館前有抗議活動。

中國大使館疑似提前得知消息，今天上午約9時便開始要求先在當地守候的中央社記者離開，印度警方約10時在中國大使館周遭設立路障並部署數十名警力，之後更強勢要求記者遠離中國大使館。

時間逼近中午，原先預料將如往年在西藏抗暴紀念日（Tibetan National Uprising Day）集結遊行的藏人並未出現，正當印度警方戒備心稍微下降之際，以5到10人為一組的藏人，突然手持標語、旗幟，並高喊「還西藏自由」，從四面八方衝向中國大使館，印度警方也隨即以人力優勢攔下這些藏人並強行驅離，還有警官命令警員登上藏人搭乘的公車將他們帶離現場。

一名女性藏人與其他同伴有計畫性地搭乘駛經中國大使館附近的公車，並在巴士遭攔下動彈不得之際，對著鏡頭大聲表達藏人遭中國迫害的處境。

這名女性藏人聲淚俱下地表示，中國佔領西藏以來、自2009年以來，西藏已發生約116起侵犯（人權）事件，且這種情況仍在發生。

她聲嘶力竭地喊著：「我們生活在一個自由的國家（指印度），但我們（指藏人）並不自由，我們的心還在那裡（指西藏），我們的兄弟姐妹們還在那裡受苦。」

她說：「我們在這裡，但在西藏，即便只有4歲的小孩，也會被（中國）帶離，被帶到中國的學校、（中國）政府的學校，因為他們（指中國）想分化我們，他們想摧毀我們的語言，毀掉我們的傳統和文化，因為他們不想讓我們自由。」

她在搭乘的公車即將被迫駛離前高喊著：「中國別伸手進來，藏人想要的是西藏，不是中國。」

西藏青年大會在行動結束後透過聲明表示，今天是中國以非法、暴力手段入侵西藏66週年，西藏政府及人民已經受到中國系統性壓迫、鎮壓長達數十年。

西藏青年大會指出，為了有系統地抹去藏人的身分認同，中國政府強行壓制藏語、摧毀寺院、迫害那些能在保護西藏文化上發揮至關重要作用的知識份子，許多人被任意逮捕、監禁，甚至因此無端失蹤。

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西藏青年大會控訴中國強行帶走許多藏族兒童，讓他們被迫與家人分開、前往寄宿學校，為的是要消去他們心中有關藏族文化的根基，甚至是培養他們對（中國）共產黨的忠貞。

西藏青年大會對全球各非政府組織及整個國際社會給予西藏聲援、支持西藏抗爭深表感謝，並希望國際社會能繼續捍衛西藏的宗教、文化與基本自由，直到西藏問題獲得公正解決。（編輯：韋樞）1140310

藏人選在西藏抗暴紀念日前往新德里中國駐印度大使館前抗議，遭印度警方驅離。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月10日

藏人搭乘公車前往新德里中國駐印度大使館抗議，泣訴中國在西藏強推文化滅絕政策。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月10日

流亡印度的藏人手持標語、旗幟並高呼口號，要求中國將自由還給藏人。中央社記者李晉緯新德里攝 114年3月10日