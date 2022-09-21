中共再教育維吾爾人 還要深入推進伊斯蘭中國化

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聯合國專家指出，中共高層聲稱「要深入推進我國伊斯蘭教中國化」，引領穆斯林認同偉大祖國。（中央社）

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（中央社台北21日電）聯合國專家指出，中共藉口根除極端主義在新疆闢建再教育營，關押至少百萬維吾爾人及他族穆斯林；如今中共高層進一步聲稱「要深入推進我國伊斯蘭教中國化」，引領穆斯林認同偉大祖國。

人民日報官網人民網今天報導，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋及中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，昨天在北京會見中國伊斯蘭教協會新一屆領導班底。

汪洋說，新一屆中國伊協要堅持正確政治方向，「聽黨話、跟黨走的政治立場任何時候不能含糊」，「要深入推進我國伊斯蘭教中國化」，堅持以社會主義核心價值觀為引領，做好解經、講經等各項工作。

他要求新一屆伊協引導伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾不斷增進對「偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同」，推動中國伊斯蘭教更好與社會主義社會相適應。

汪洋另指出，伊斯蘭教界要深入領會總書記習近平關於宗教工作的重要論述，把伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾緊密團結在黨和政府周圍，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

新疆再教育營持續引發國際關注，中國官方2019年元月5日與8個伊斯蘭教協會代表會面後，曾通過一項為期5年，意圖使伊斯蘭教中國化的方案。半島電視台指出，這是北京改寫宗教實踐的最新措施。

另據人權團體指出，中國新疆地區逾100萬維吾爾人和其他主要是穆斯林的民眾被監禁於再教育營，以根除伊斯蘭教習俗，並強迫少數民族融合社會。

此外，中國國務院總理李克強在今年人大會議閉幕記者會說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年，李克強接班人選問題隨即引發關注。

雖然汪洋與國務院副總理胡春華皆被視為下屆總理的熱門人選，不過展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華分析，汪洋接任的機率大，因他只能擔任一屆，對習不至於構成太大威脅。

他說，胡春華則較為年輕，可擔任兩屆總理，但團系色彩濃厚，不受習近平青睞，因此胡可能擔任第一副總理。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110921