新疆觀察／信仰必須愛國 中共力推伊斯蘭教中國化

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新疆是少數民族為主的地區，全稱為「新疆維吾爾自治區」，但個別民族的文化認同沒有被特別凸顯，而是要求「築牢中華民族共同體意識」。圖為喀什市街上的標語。中央社記者張淑伶喀什攝 111年7月18日

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（中央社記者張淑伶北京18日電）穆斯林的重要節日宰牲節（古爾邦節）剛過去，南疆大城喀什艾提尕爾清真寺前千人跳舞歡慶。在這輕鬆景象的背後，是新疆政府多年來以高壓手段力推「伊斯蘭教中國化」、「去極端化」創造出來的穩定。

7月10日上午，艾提尕爾清真寺廣場外早已人山人海，除了用警戒線劃定人群圍觀範圍，並沒有太多的維安措施。一名新疆在地人士觀察，警方守住出入口有序放行一般民眾進入廣場跳舞，但沒有特別的安檢程序。這跟幾年前的情況大不相同。

曾在2017年8月前往南疆多地旅遊的一名中國民眾告訴中央社記者，當時在各城鎮所見，街道之間、通往廣場的入口都有欄杆圍著，進出要出示身分證，街上稍微熱鬧的地方都有很多警察。

他當時還在喀什地區疏附縣看到公告，內容要求「嚴禁在公共場所做禮拜；嚴禁婦女蒙面罩袍，青年留大鬍鬚；嚴禁運輸、攜帶、傳播『三非』（非法宗教活動、非法宗教宣傳品和非法宗教網路傳播）」。

在古爾邦節的千人舞蹈後，記者隨團進入艾提尕爾清真寺參訪，這是由中國大陸國務院台灣事務辦公室和中國記協聯合主辦的2022年兩岸媒體聯合採訪行程之一。

艾提尕爾清真寺的哈提甫（神職人員）麥麥提．居馬受訪時透過翻譯表示，愛國也是信仰的一部分，做禮拜的時候會講「愛國愛教」的道理，古蘭經上也說要「服從執政者」。

官方近年以「反恐」名義在新疆大力維穩，一部分和當地宗教信仰狀況有關。

新疆維吾爾自治區公安廳副廳長亞力坤．亞庫甫受訪時說，外界關注的職業技能培訓學校（再教育營）是把有宗教極端思想、輕微犯罪的人集中教育，主要是學習國語、法律和職業技能，但他強調這不是外界所說的「集中營」。

被問到正信的伊斯蘭教和極端宗教有什麼差異時，麥麥提．居馬說「差別很大」。他認為，正信伊斯蘭教要求穆斯林寬容、愛國、走中庸之道；「古蘭經說天下的穆斯林是同父同母親兄弟，但極端思想破壞和睦關係、排斥不信教的人員」。

他還說，極端思想者蠱惑群眾不使用國家發放的合法證件如身分證，是「披著宗教的外衣」，以宗教的名義破壞和睦的關係，甚至從事分裂的活動。

中共本身是無神論政黨，但為了治理需要，與立場和官方一致的「愛國宗教人士」聯合成了務實手段，透過他們來影響信眾，會比統治者直接頒布各種法令要更為細膩和有效。而愛國宗教人士是中共所信任的人，他們當中不少人身兼政協委員、人大代表等政治身分。

新疆伊斯蘭教協會會長、新疆伊斯蘭教經學院院長阿不都熱克甫．吐木尼亞孜就是一名愛國宗教人士。他對聯合採訪團表示，在講經解經的過程中，他們始終堅持中國政府提倡的「伊斯蘭教中國化」。他說，這「不是改造伊斯蘭教，更不是去伊斯蘭化，而是更好地適應中國國情，有利於社會，也有利於伊斯蘭教」。

他進一步解釋，對穆斯林來說，伊斯蘭教中國化就是要適應所在的社會，「要自覺維護國家利益、社會公共利益、服務社會」；對宗教界人士，就是要深入挖掘伊斯蘭教規教義中「有利於社會和諧、時代進步，做出符合黨的社會進步發展需要，做出符合中華優秀傳統文化的闡釋」。

阿不都熱克甫．吐木尼亞孜舉例，伊斯蘭教的名稱就是「和平」的意思，古蘭經裡提到要孝敬父母，中華文化裡也都有這些概念；此外，伊斯蘭教認為，透過死亡，人從今世往後世走，「毛主席也是說『人總是要死的』」；也就是凸顯古蘭經和中華文化都認可的概念。

專長為伊斯蘭文化的台灣學者林長寬告訴中央社記者，古蘭經要斷章取義很簡單，但要完整詮釋不容易。所謂「伊斯蘭教中國化」，應以脈絡來區分是隨各地風土民情變化下的「在地化」，還是順應統治者需要的「世俗化」。

官方多次強調民眾有信仰自由，但批評者指出，伊斯蘭教在中國的發展是被侷限的，伊斯蘭教的伊瑪目（類似基督教的牧師）由官派，「合法的」宗教人才培養也出自官方認可的教經學校，宗教活動基本上都被納管。

林長寬說，中共的統治是以黨國優先，推動「忠黨愛國」的概念，虔信穆斯林則是以伊斯蘭教義為生活的中心，強調伊斯蘭律法的實踐。如今在世俗化種種政策之下，新疆穆斯林即使表面上在服裝、飲食上保持族群特色，久而久之，其伊斯蘭文化認同難免受到影響而式微，逐漸被漢化。

中共在文化大革命結束後，1980年代重新檢討並放寬民族政策和宗教政策，維吾爾民族曾經歷伊斯蘭教復興、老文字全面恢復使用。相較於當時維吾爾族文化與宗教民族主義的興起，如今在國際形勢變化等因素影響下，中共的治疆政策，一反30多年前的寬鬆態度，更注重強調信仰要符合國家利益。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1110718

美國連續多年的宗教自由報告都批判新疆狀況，指中國政府控制宗教。新疆艾提尕爾清真寺的哈提甫（神職人員）麥麥提．居馬（右）10日接受兩岸媒體採訪時說，愛國也是信仰的一部分，做禮拜的時候會講「愛國愛教」的道理。中央社記者張淑伶喀什攝 111年7月18日

宰牲節又稱古爾邦節，是伊斯蘭教的重要節日，新疆每年也為此放假數天歡慶。圖為10日古爾邦節當天上午，喀什市艾提尕爾廣場上隨著音樂起舞的民眾。中央社記者張淑伶喀什攝 111年7月18日

在新疆，隨處都可以看到強調民族團結的標語。個別民族的文化認同沒有被特別凸顯，而是要求「築牢中華民族共同體意識」。圖為喀什市一處鄉鎮。根據2021年的人口普查，新疆2585萬人中，維吾爾族占44.96%，漢人則是42.24%。中共建政之初，新疆維吾爾族占人口大部分。中央社記者張淑伶喀什攝 111年7月18日

新疆伊斯蘭教經學院院長阿不都熱克甫．吐木尼亞孜4日對兩岸媒體採訪團表示，堅持中國政府提倡的「伊斯蘭教中國化」，宗教界人士要深入挖掘伊斯蘭教規教義，做出符合中華優秀傳統文化的闡釋。中央社記者張淑伶烏魯木齊攝 111年7月18日

4日，位於烏魯木齊的新疆伊斯蘭教經學院內，上課中的學生。這是政府認可的宗教學校，學生畢業後，有些在學院的分院或各地伊斯蘭教協會團體繼續做研究工作，其餘在當地清真寺擔任伊瑪目或哈提甫（神職人員）。中央社記者張淑伶烏魯木齊攝 111年7月18日

2017年8月，在喀什地區疏附縣出現的公告，顯示出為了避免極端宗教思想的影響，對宗教行為有許多限制，當時南疆地區街上管制嚴格，有許多警察駐守。2022年7月，中央社記者前往喀什市，感受到當地的宰牲節氛圍已輕鬆許多。中國政府近期多次強調，新疆5年多來沒有發生暴恐事件。（讀者提供）中央社記者張淑伶北京傳真 111年7月18日