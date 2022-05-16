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25人就有1人坐牢 中國新疆疏附縣監禁率全球最高

2022/5/16 21:29（5/16 22:01 更新）
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新疆最大的拘留中心占地220英畝（89公頃），大約是梵蒂岡的2倍大。（美聯社）
新疆最大的拘留中心占地220英畝（89公頃），大約是梵蒂岡的2倍大。（美聯社）
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（中央社北京16日綜合外電報導）美聯社檢視的外流數據顯示，位於中國新疆地區南部的疏附縣，將近每25人就有1人因為恐怖主義相關罪名被判入獄，這是世界上已知的最高監禁率。

美聯社取得並部分核實的一份名單，上頭寫有關在疏附縣監獄的一萬多名維吾爾人姓名。疏附縣為新疆南部的數十個縣之一。

近年來，中國政府殘酷鎮壓主要為穆斯林的少數族裔維吾爾人，當局宣稱是反恐戰爭。

這份名單是迄今為止出現的最大筆被關押維吾爾人清單，反映出中國政府把大約百萬人或更多人關進再教育營和監獄的行動規模之大。

疏附縣是典型的新疆南部農村，有超過26萬7000人居住在當地。這份名單顯示，縣內遭判刑者的刑期介於2年至25年，平均為9年。根據流亡維吾爾人的說法，雖然名單上的人大多在2017年被逮捕，但他們的刑期如此之長，以至於絕大多數人仍關在牢中。

這些被關押的人們來自社會各階層，包括男人、女人、年輕人和老年人，他們只有一項共同點：都是維吾爾人。

專家指出，這清楚表明民眾僅僅因為是維吾爾人而成為目標，但中國當局強烈否認這個論點。新疆地區政府的新聞發言人阿那衣提（Elijan Anayat）表示，判決是依法執行的。

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這份名單不包含犯下典型刑事罪名的人，例如謀殺或竊盜罪。相反，名單著重於恐怖主義、宗教極端主義等相關罪行，或傳統上用來對付政治異議人士的模糊指控，例如「尋釁滋事」。這代表被關押的實際人數幾乎肯定更高。

根據美國司法部的統計數據，即使保守估計，疏附縣的監禁率也比美國高出10倍以上。另外，根據中國2013年的國家統計數據，疏附縣的監禁率也比中國整體高出30倍以上。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110516

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