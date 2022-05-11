聯合國專員將訪新疆 維吾爾人籲調查種族滅絕

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡10日專電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊將訪問新疆。旅居土耳其的維吾爾人今天召開記者會，呼籲巴舍萊此行調查新疆「種族滅絕」等指控，並在沒有監視器下自由與當地人民交談，以向世界呈現新疆人權狀況。

美國政府與其他5個西方國家的議員宣布，中國對待新疆維吾爾族的行徑構成「種族滅絕」。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）也已起草新疆人權情況報告，但出版時間一拖再拖，目前還不清楚報告究竟會不會公開。中國則強烈否認相關指控。

法新社報導，過去幾年來，土耳其維吾爾社群每天在中國駐伊斯坦堡領事館外舉著失聯數月甚至數年的親屬照片，表示抗議。旅土維吾爾人今天在伊斯坦堡召開記者會，強烈敦促巴舍萊（Michelle Bachelet）調查新疆地區種族滅絕及「再教育營」等指控。

與會者伊利亞索魯（Mirza Ahmet Ilyasoglu）呼籲巴舍萊在集中營自由行走，並在沒有監視器或中國警察不在場的狀況下，自由地與人民交談，以向世界呈現新疆人權狀況。

他說：「因為如果聯合國去那裡聽取片面的中國論點…聯合國會提出完全錯誤的報告，這對聯合國及人權機構來說將會非常尷尬。 」

與會者之一美迪娜．納孜迷（Medine Nazimi）出身新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州，是數以千計無法跟老家取得聯繫的旅居土耳其維吾爾人之一。她的妹妹毛麗旦．伊拉吾冬（Mevludu Hilal）2017年因「曾在土耳其上學」被關進集中營。

她說：「我們希望聯合國去我們的家鄉，希望檢查所有事物。不要相信中國政府，必須相信我們。我妹妹只是集中營受害者之一。她在哪裡？她健康嗎？她都好嗎？我不知道。」

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世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）同日發布新聞稿表示，13日將與20多個維吾爾、藏族及國際人權組織在瑞士日內瓦聯合舉行抗議，呼籲巴舍萊公布新疆報告，勿再拖延。當日的活動也是受影響族群在聯合國前團結發聲的機會。

世界維吾爾代表大會說，過去幾個月來，已有多封聯署信及多項聲明呼籲發布這份報告，並為可信且獨立的出訪提出重要前提。60多名維吾爾人、藏人、香港人及其他人權組織近日再度致函巴舍萊重申這些呼籲。但巴舍萊未能滿足相關基本條件，已有逾200個團體呼籲她延後出訪。（編輯：陳惠珍）1110511