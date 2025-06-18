規避川普關稅 中國比特幣礦機製造商赴美設廠

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（中央社上海/新加坡18日綜合外電報導）隨著美國總統川普的關稅戰重塑加密貨幣供應鏈，源自中國的全球前3大暢銷比特幣（Bitcoin）礦機製造商正在美國設立生產基地。

路透社報導，比特大陸（Bitmain）、嘉楠科技（Canaan）和比特微（MicroBT）合計製造全球逾9成的比特幣挖礦機。

在美國設生產基地可保護這些製造商免受關稅衝擊，但可能會加劇美國對於中國在晶片製造和能源安全等多個領域的安全疑慮。

加密技術供應商Conflux Network技術長楊光表示：「中美貿易戰正引發比特幣供應鏈的結構性變革，而非表面變化。」

他還說，對美國公司而言，「這不只是關稅問題，而是一種『政治上可接受』硬體來源的戰略轉向」。

比特大陸是這3家公司中營收規模最大的一間，川普去年11月贏得總統大選後，該公司於去年12月開始在美國生產礦機，這被視為一項「戰略措施」。

營收規模排第3的比特微透過聲明指出，公司正「積極在美國實施在地化策略」，以「避免關稅的衝擊」。

美國比特幣礦機製造商Auradine正積極遊說限制中國供應，以刺激硬體領域的競爭。

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Auradine策略長古普塔（Sanjay Gupta）表示：「雖然全球超過30%的比特幣挖礦發生於北美，但逾90%的挖礦硬體源自中國，這代表地域供需嚴重失衡。」

古普塔指出，提到中國礦機，「數以十萬台礦機連接到美國電網」構成了安全風險。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140618