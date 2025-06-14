川普申報財產 靠加密貨幣等事業年收入近180億元

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）根據今天公布的財產申報單，美國總統川普過去1年從加密貨幣、高爾夫俱樂部和其他創投事業獲得6億餘美元（約新台幣177億餘元）收入，讓外界一窺他龐大的資產種類和規模。

路透社報導，這份財產申報單似乎涵蓋2024曆年，當中顯示川普（Donald Trump）除了因投入加密貨幣而財富大增，也從開發事業的收費與其他事業的營收大量進帳。據路透社計算，川普申報的資產總值至少有16億美元（約新台幣473億元）。

川普雖曾表示，他已將擁有的事業轉移到1個信託基金，由其子女負責管理。但最新申報單顯示，這些事業的收入最終仍歸川普，相關情況之前已使他遭指責未利益迴避。以加密貨幣為例，川普重返白宮後將美國相關政策轉向，已遭人批評。

白宮並未立即回覆置評請求。

這份財產申報單未註明涵蓋的時期，不過從列出的加密貨幣細節與其他資訊研判，申報時期應為2024年1至12月，代表川普家族加密貨幣創投事業籌得的資金大多尚未包括在內。

川普家族除了已從去中心化金融公司「世界自由財務」（World Liberty Financial）賺進4億多美元，還涉足比特幣挖礦及數位資產的指數股票型基金（ETF）。

川普的財產申報單顯示，「世界自由財務」的代幣銷售為他帶來5735萬美元（約新台幣17億元）收入，他在這間創投公司則持有157億5000萬枚治理代幣（governance token）。

此外，川普的帳面資產一大部分與他持有的「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）股份有關，這是他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司。

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申報單另透露，川普持有總值至少2億1100萬美元（約新台幣62億元）的被動投資，去年為他賺進至少1200萬美元（約新台幣3億5000萬元）。

其中最大部位是在另類投資基金管理公司藍鴞資本（Blue Owl Capital），以及由嘉信理財（Charles Schwab）和景順集團（Invesco）管理的公債基金。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1140614