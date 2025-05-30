美國政策轉向 證管會撤銷對幣安與趙長鵬訴訟

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國證券管理委員會（SEC）今天撤銷對加密貨幣交易所「幣安」（Binance）及其大股東趙長鵬的民事訴訟。

綜合法新社與路透社報導，美國證管會在法院文件中表示：「委員會依據自由裁量權和政策，認為撤銷訴訟是恰當（決定）。」

美國證管會補充說，撤銷訴訟「未必反映委員會在其他任何訴訟或程序中的立場」。

幣安是全球最大加密貨幣交易所，在多個國家被控允許犯罪組織透過其平台洗錢。

這家交易所的合夥創辦人和前執行長趙長鵬於2023年底認罪，坦承觸犯美國反洗錢規定，2024年為此服刑4個月。

幣安與美國當局達成43億美元的和解協議，其中條款包括趙長鵬同意辭去公司職務，但仍是大股東之一。

獲美國總統川普任命的現任證管會主席艾特金斯（Paul Atkins）支持加密貨幣，他也撤銷了針對Coinbase、Kraken等主要加密貨幣平台的案件，這些案件原本是由前總統拜登政府提出。

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美國證管會2023年6月控告幣安和趙長鵬，指控幣安人為誇大交易量、挪用客戶資金、在監控管制措施方面誤導投資人。

川普去年競選總統時矢言要做「加密貨幣總統」，並承諾扭轉前證管會主席詹斯勒（Gary Gensler）任內打擊這項產業的行動。證管會後來撤銷或暫緩許多有關加密貨幣的執法案件。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140530