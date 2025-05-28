川普媒體宣布擬籌資755億 打造「比特幣金庫」

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普的社群媒體企業「川普媒體與科技集團」今天宣布擬籌資約25億美元（約新台幣755億元），著眼打造「比特幣金庫」，還說加密貨幣將成為公司資產的重要組成。

經營「真實社群」（Truth Social）網站的川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）透過聲明表示，公司已與約50家機構投資人達成認購協議。

根據這些協議，川普媒體公司同意將透過私募方式發行及出售約15億美元的普通股，和10億美元的可轉換優先擔保債券。

法新社報導，川普媒體公司表示，此次發行預計於5月29日左右完成。川普媒體公司股價今天收盤下跌10.4%。

川普媒體執行長努尼斯（Devin Nunes）表示：「我們將比特幣視為實現金融自由的頂尖工具，如今我們公司將加密貨幣當作公司資產的重要組成。」

努尼斯又說，這筆投資將「幫助我們公司免受金融機構的騷擾和歧視」。

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川普媒體表示，其比特幣資金將委由兩家加密貨幣公司Crypto.com和Anchorage Digital管理。

川普矢言要讓美國成為「世界加密貨幣之都」。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1140528