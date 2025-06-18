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綠批大車站與輕軌建設停擺 竹市：啟動可行性研究

2025/6/18 19:14
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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民進黨竹市議員今天說，竹市府停擺新竹大車站計畫與大新竹輕軌2項交通建設案，浪費前市府爭取的中央資源。竹市府表示，將啟動新竹鐵路立體化及輕軌整合的可行性研究。

民進黨竹市議員劉崇顯今天說，新竹大車站計畫與大新竹輕軌都是影響城市百年發展的重大建設，但這屆市府卻將2案全面停擺，且沒有新的規劃，不僅浪費前任市府爭取的中央資源，更讓市民對交通改善的期待落空。

民進黨竹市議員曾資程表示，呼籲市府向民眾交代2項建設的規劃方向與執行進度，若認為原案不適用，應提出具體替代方案與時間表。

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新竹市政府透過文字表示，有關新竹大車站計畫，自民國112年2月交通部請市府再與台鐵協商並確認辦理方向後，市府除與台鐵協商，也順應新竹市議會提案及民意提出鐵路立體化可行性，將啟動規劃研究。

市府表示，大新竹輕軌去年納入桃竹苗大矽谷計畫，竹市府擔任大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究的主政單位，今年3月已向中央發文爭取整合可行性研究經費，預計6月底前提送補助申請計畫，盼後續能順利招標，並與竹縣府等相關單位完成整合。（編輯：方沛清）1140618

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