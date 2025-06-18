TikTok收購印尼最大電商平台 當局有條件批准

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（中央社雅加達18日綜合外電報導）印尼反壟斷當局今天表示，對於潛在壟斷風險進行的調查結束之後，「有條件」批准短影音平台TikTok去年收購印尼最大電子商務平台Tokopedia的交易案。

路透社報導，中國字節跳動公司旗下的TikTok於2024年1月完成一項交易，以8億4000萬美元收購印尼GoTo集團旗下電商公司Tokopedia的75.01%股份。

印尼反壟斷當局指出，在Tokopedia和TikTok同意遵守所有要求後，已有條件批准該交易案。

在先前的調查過程中，印尼反壟斷當局發現市場集中度顯著上升，並存在因市場主導地位導致收購後商品價格攀升的可能性。

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印尼反壟斷當局之後對TikTok和Tokopedia列出多項要求，其中包括保證支付與物流系統的開放性，且禁止掠奪性定價行為。

TikTok發言人說道，他們尊重並感謝印尼反壟斷當局有條件批准的決定。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140618