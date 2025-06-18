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前台南副市長顏純左么兒涉吸金遭拘提 南檢聲押

2025/6/18 18:51（6/18 19:12 更新）
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前台南市副市長顏純左的么兒顏大鈞（中）疑似以投資為名吸金、借款，積欠大筆債務後失聯，17日晚間遭警方查獲，18日到台南市警察局刑事警察大隊接受調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月18日
前台南市副市長顏純左的么兒顏大鈞（中）疑似以投資為名吸金、借款，積欠大筆債務後失聯，17日晚間遭警方查獲，18日到台南市警察局刑事警察大隊接受調查。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）前台南市副市長顏純左么兒顏大鈞疑似以投資為名吸金、借款，積欠大筆債務後失聯，債務人成立自救會報案；台南市警局刑警大隊昨晚拘提到案移送，南檢今天訊後聲押。

台南地檢署今晚表示，顏大鈞涉犯詐欺等案件，經檢察官核發拘票及指揮專案小組昨晚拘提到案；今天訊後認定犯嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見。

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日前有民眾向媒體爆料指稱，顏大鈞藉口父輩政經關係良好，以土地開發等投資方式遊說身邊友人出資，疑似拿新投資人的錢給舊投資人，讓大家以為有獲利，最後資金無法周轉，積欠債務達新台幣上億元後失聯，原本在台南麻豆區開設的禮車租賃公司也人去樓空。

警方獲報後報請南檢指揮偵辦，檢察官核發拘票，由警方追查顏大鈞下落，顏大鈞曾被民眾目擊在友人陪同下現身高雄小港機場，但疑似因遭通報境管而無法出境，離開機場後再度不知去向，直到昨晚被警方在安平區逮捕。（編輯：陳仁華）1140618

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