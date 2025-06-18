前台南副市長顏純左么兒涉吸金 警偵訊後移送南檢

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）前台南市副市長顏純左的么兒顏大鈞疑似以投資為名吸金、借款，積欠大筆債務後失聯，警方昨晚於台南安平區查獲顏大鈞到案，偵訊後依違反銀行法、詐欺等罪嫌移送南檢。

台南市警察局刑事警察大隊偵五隊長劉清友今天接受媒體聯訪表示，警方於5月掌握此案情資，並主動彙整各分局報案資料，成立專案小組報請台南地檢署指揮偵辦，於昨晚10時許在台南安平區查獲涉案人到案，經初步偵訊後，全案依違反銀行法、詐欺等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

此案為日前有民眾向媒體爆料，指稱顏大鈞藉口父輩政經關係良好，以土地開發等投資方式遊說友人出資，疑似拿新投資人的錢給舊投資人，讓大家以為有獲利，最後資金無法周轉，積欠債務達新台幣上億元後失聯，原本在台南麻豆區開設的禮車租賃公司也已人去樓空。

有債權人組成自救會爭取權益，並向警方報案，也有人找上顏純左盼能協助解決，還有人在顏純左開設的診所附近張貼海報。

顏純左婉拒受訪，僅透過友人傳達訊息指出，對此事很難過、也很疲倦，希望顏大鈞面對司法、面對債權人。

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顏大鈞以往熱衷經營社群媒體，曾上傳許多影片、照片，介紹公司豪華車輛，以及精品鞋、洋酒等收藏，還有與顏純左等人一起參加公益活動等內容，但在失聯後都已下架。

顏大鈞日前曾被民眾目擊在友人陪同下現身高雄小港機場，疑似因遭通報境管而無法出境，離開機場後再度不知去向，直到昨晚被警方查獲。（編輯：陳仁華）1140618