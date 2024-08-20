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前中和市長邱垂益父子涉圖利建商8222萬 一審各判10年、3年半

2024/8/20 17:07（8/20 17:16 更新）
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前新北市中和區長邱垂益（左）與其子邱烽堯（右）等人，因中和安樂市場標售案涉圖利，一審各處10年與3年6月徒刑。（中央社檔案照片）
前新北市中和區長邱垂益（左）與其子邱烽堯（右）等人，因中和安樂市場標售案涉圖利，一審各處10年與3年6月徒刑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙、王鴻國新北20日電）時任台北縣中和市長邱垂益與其子邱烽堯等涉強推安樂市場標售案，賤價賣給自己投資的公司，圖利新台幣8222萬元，一審考量2人未認罪依貪污罪各處10年與3年6月徒刑。

邱垂益今天向中央社記者表示，此案已是約17或18年前舊案，一切都是依程序進行公開招標，過程合法且沒有瑕疵，尤其是邱烽堯，當時並未擔任公職，只是一介平民，不了解為何同樣遭判處有罪。

他表示，此案多年前曾經檢方偵辦後予以不起訴處分，不料隔了這麼多年再被調查起訴及判刑，對此感到莫名其妙，一定會上訴捍衛清白。

檢警調查，邱垂益當時是新北市改制升格前的台北縣中和市長，呂禮旺、馬兆玲分別是時任中和市代會主席及副主席。

檢警調查，邱垂益得知黃越勝想整合中和景平段附近土地開發，便向黃表示他可主導安樂市場市有地標售及騰空點交事宜，他並邀同呂禮旺、馬兆玲共同參與；民國96年8月由黃越勝簽合作契約書後，再由邱垂益、呂禮旺、馬兆玲擔任契約書見證人兼隱名股東，成立美聯開發股份有限公司。

檢警查出，公司成立後，由黃越勝對外負責與地主商議合建事宜，公司內部則由黃越勝、邱垂益共同決策，邱垂益因具公職身分，相關金流都由兒子邱烽堯名義進行，邱烽堯並於97年7月1日起至美聯開發公司任職副總經理，但得代行董事長職務。

檢警追查，邱垂益等人為啟動公有市場市有地標售案，由美聯開發公司以人頭向中和市公所申請購買，經中和市公所承辦人員於96年12月收受公文並請示邱垂益是否要標售，邱垂益便指示以急件同意標售案，並以臨時動議送中和市代表會臨時大會審議，經呂、馬護航通過。

檢警查出，邱垂益明知安樂公有市場在南勢角精華地段，且之後他將以市公所公權力安置、強制遷移攤商，卻故意隱匿此事，使鑑價單位以公有市場現況評估價值為每坪約43萬元，邱垂益、馬兆玲也照樣參加底價審議會議。

檢警追查，邱垂益、馬兆玲明知承辦人員提供市公所近期出售土地價格約每坪53萬5000元，與當時美聯開發公司購買周邊土地市價及估價每坪約65萬元至127萬元間有巨額落差，仍刻意隱瞞並參與討論，後以每坪53萬5000元計算本市有地標售案底價（即1億7023萬1650元），以降低美聯開發公司取得成本。

檢警查出，本案標售案還採「現況點交（即不騰空攤商）」，使其他建商或民眾考量需與攤商協調或安置補償而降低投標意願，因此開標後僅有美聯開發公司投標，並順利以接近底價標得安樂市場市有地。

檢警追查，邱垂益隨後以安置攤商為由，要公所人員暫緩點交，並2度親自主持協調會，以公權力安置、強制遷移原安樂市場內攤商，97年12月再透過人頭以假買賣方式，將此地出售給美聯開發公司，使邱垂益等人就市有地標售部分就圖利至少8222萬6695元（尚不含後續土地合併開發利潤）。

新北地院合議庭審酌，邱垂益、呂禮旺、馬兆玲身受國家俸祿，理當應清廉自持，竟罔顧選民所託，圖利自己，惡性非輕；黃越勝、邱烽堯則為貪圖私利，與邱、呂、馬裡應外合，使美聯開發公司以近底價標得市有地。

合議庭認為，邱垂益、邱烽堯、馬兆玲、黃越勝犯後均未坦認犯行，沒有表達悔悟之意，因此今天依貪污治罪條例對主管事務圖利罪判處邱垂益10年徒刑，褫奪公權4年，未扣案犯罪所得2400萬元沒收；邱烽堯處3年6月徒刑，褫奪公權3年。

此外，馬兆玲處5年6月徒刑，未扣案犯罪所得120萬元沒收；黃越勝處3年徒刑，未扣案犯罪所得2280萬元沒收，呂禮旺因自白且無犯罪所得獲減刑，處2年6月徒刑，3人褫奪公權3至4年不等。全案可上訴。（編輯：方沛清）1130820

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