打呼惱人 醫：睡眠呼吸中止恐增中風、癌症等風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北18日電）打呼不僅是影響他人睡眠的噪音，醫師指出，阻塞型睡眠呼吸中止症是常見但容易被忽視的疾病，若未及時治療，恐引發高血壓、心臟病、中風、糖尿病、失智與惡性腫瘤等健康風險。

打呼恐是呼吸中止症的警訊之一。三軍總醫院睡眠醫學中心主任孟繁俊今天透過新聞稿指出，睡眠至少占人生4分之1，根據研究，健康睡眠能夠促進記憶、增強免疫力並維持體重平衡，然而睡眠呼吸中止症會導致夜間多次呼吸暫停，每次長達10秒甚至更久，使人體反覆處於缺氧狀態。

孟繁俊說明，「缺氧會加速腦部濤蛋白（Tau protein）及乙型類澱粉蛋白（β-amyloid）沉積而增加失智風險」，也會導致胰島素抗性產生，引發或惡化糖尿病。

值得注意的是，睡眠呼吸中止症不分年齡層。孟繁俊表示，尤以肥胖者、頸圍較粗者、中老年人、或有扁桃腺肥大者為高風險族群。最新美國醫學資料顯示，34%的男性和17%的女性有此症狀；女性停經後，由於脂肪分布改變，盛行率與男性幾乎持平。

他舉例如1名4歲男童，因一次感冒後出現明顯打呼聲，被發現有扁桃腺腫大、黑眼圈、注意力不集中及過動情形。至三總進一步檢查顯示其睡眠呼吸中止指數（AHI）高達11，屬重度呼吸中止症。

透過 Google News 追蹤中央社

這名個案曾到胸腔科、耳鼻喉科、牙科及中醫部睡眠醫學團隊診療，家長不願過早使用呼吸器或接受手術。孟繁俊說，經評估後使用中藥改善體質後，不僅打呼減輕，連學習與行為表現也明顯改善。

孟繁俊解釋，睡眠呼吸中止症的治療方式，依病情輕重可分為8種，從減重、正壓呼吸器到新藥物，治療選擇相當多元。他強調，睡眠呼吸中止症不只是「睡不好」，而是關乎全身健康的慢性病，呼籲民眾提高警覺，唯有早期發現、積極治療，才能保護心臟、大腦與生命品質。（編輯：李亨山）1140618