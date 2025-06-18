LLB中階組亞太棒球賽 台灣不敵日本預賽排名第2

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽今天進行第3天賽程，代表台灣出賽的WHB魔法師隊以1比7不敵日本，以2勝1敗預賽排名第2，日本則登上分組龍頭寶座。

WHB魔法師在5月舉行的TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB 50/70）拿下冠軍並取得參賽代表權，今天與賽前同樣為2勝的日本隊交手。

日本隊1局下連續選到3個保送形成滿壘，接著敲出3支安打攻下4分，奠定勝基；3局下日本隊再攻下1分，4局下單局3支安打，加上2次保送再攻下2分，擴大領先。WHB魔法師7局上靠著捕手傳球失誤突破鴨蛋，但全場僅此1分。

終場日本隊以7比1擊敗WHB魔法師隊，在B組取得3連勝，預賽排名第1，將於20日準決賽與A組第2名的菲律賓交手；WHB魔法師隊則是2勝1敗、排名B組第2，將在20日與A組第1的韓國隊交鋒。

日本隊總教練行木貴之表示，這場比賽首局是勝負關鍵，「滿壘時我們守下來，氣勢就轉到我們這邊，打線串聯、守備也很穩定，小朋友把平常訓練的都做出來，是3場比賽中表現最好的1場。」

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對於WHB魔法師隊多次攻占三壘卻未得分，行木貴之指出，日本隊平時針對這類情況有特別訓練，「投手知道不用緊張，後面有守備支援，我們強調『攻擊型守備』，孩子們有強大心理素質，把關鍵守下來。」

3天預賽結束，A、B兩組排名出爐，A組分別為韓國、菲律賓、泰國、印尼；B組則是日本、台灣、香港、紐西蘭。（編輯：龍柏安）1140618