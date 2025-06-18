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柏林12把大提琴7月再登衛武營 難忘高雄人熱情

2025/6/18 17:45（6/18 18:11 更新）
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柏林愛樂12把大提琴7月將再度訪台，大提琴家張正傑（前中黑衣者）表示，這次將帶來古典、現代與台灣民謠等曲目，其中台北場門票已售罄。（張正傑提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月18日
柏林愛樂12把大提琴7月將再度訪台，大提琴家張正傑（前中黑衣者）表示，這次將帶來古典、現代與台灣民謠等曲目，其中台北場門票已售罄。（張正傑提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月18日
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（中央社記者林巧璉高雄18日電）柏林愛樂12把大提琴將再度訪台，7月14日至16日在北中南演出。大提琴家張正傑說，樂團與高雄感情深厚，難忘高雄樂迷的熱情，這次將帶來古典、現代與台灣民謠等曲目。

張正傑表示，頂著柏林愛樂母團光環，柏林愛樂12把大提琴在1972年因一場奧地利廣播錄音的機緣誕生，也是柏林愛樂唯一正式認可的子團體，憑藉極致演奏技巧，迅速成為國際音樂界矚目的焦點，每年世界巡演更是全球樂迷期待的音樂盛事。

張正傑今天接受媒體聯訪提到，歷經半世紀的傳承與發展，樂團已進入第3代，持續展現無與倫比的音樂實力，12名演奏家不但聽不出世代隔閡，甚至越來越完美，成員間深厚的感情是一般樂團聲部中非常少見的。

「柏林愛樂12把大提琴訪台音樂會」將於7月14日在台北國家音樂廳，7月15日在台中國家歌劇院大劇院，7月16日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。張正傑說，有別於過去在衛武營的演出有戶外轉播，此次因衛武營戶外空間還有其他親子活動，無法進行戶外轉播，盼民眾購票欣賞，絕對值回票價。

回憶柏林愛樂12把大提琴與衛武營的連結，張正傑說，這份特殊情誼是從2010年開始，當時衛武營國家藝術文化中心還沒落成，經多方努力請到柏林愛樂12把大提琴在榕樹廣場演出，「大師們雖揮汗如雨，但高雄數千樂迷的熱情讓他們畢生難忘。」連台灣地震時都會接到團員來自遠方的關心。

柏林愛樂12把大提琴今年有1名新血加入，年僅26歲的毛瑞茲（Moritz Huemer）因姑姑是大提琴老師，他在耳濡目染下立定要在樂團裡演奏的志向，並憧憬於柏林愛樂樂團演出，這個願望如今實現。

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此次巡演曲目經柏林愛樂12把大提琴與張正傑共同策劃，內容涵蓋古典音樂與跨界改編，充分展現大提琴豐富的音色與無限可能。音樂會將帶來最具代表性的經典作品，包括巴西作曲家維拉-羅伯斯的「巴西的巴赫」、法國作曲家佛瑞的「巴望舞曲」，以及捷克作曲家德弗札克的「斯拉夫舞曲」。

此外，樂團也帶來最擅長的跨界演出，像是法國香頌「玫瑰人生」、電影配樂「鐵達尼號」與「虎豹小霸王」，也將帶來「恆春耕農歌」、「天黑黑」、「雨夜花」等台灣民謠。（編輯：張雅淨）1140618

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「柏林愛樂12把大提琴訪台音樂會」7月16日將登上高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳。圖為2010年衛武營國家藝術文化中心尚未落成，柏林愛樂12把大提琴在榕樹廣場演出。（張正傑提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月18日
「柏林愛樂12把大提琴訪台音樂會」7月16日將登上高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳。圖為2010年衛武營國家藝術文化中心尚未落成，柏林愛樂12把大提琴在榕樹廣場演出。（張正傑提供）中央社記者林巧璉傳真 114年6月18日
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