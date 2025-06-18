防範通膨風險 美聯準會預計將維持利率不變

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天決策會議預計將決議維持主要利率不變。儘管美國總統川普呼籲Fed降息，決策官員仍將評估關稅對通膨帶來的衝擊。

法新社報導，Fed今年以來維持基準利率在4.25%至4.50%的區間不變。分析師預期，Fed決策官員在物價漲勢持續降溫前，將抱持觀望態度。

儘管近月來，川普對大多數美國貿易夥伴徵收10%的關稅，並對鋼鐵、鋁和汽車進口徵收了更高的關稅，但這些措施迄今尚未引發物價飆升。

部分原因是川普已收回或延後部分最嚴厲的關稅措施，企業則依靠現有庫存來避免立即提高消費者成本。

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美國5月消費者物價指數（CPI）從4月的年增幅2.3%微幅上升至2.4%，凸顯關稅目前帶來的衝擊有限。

不過，經濟學家預期，關稅反映到消費者物價還需要幾個月的時間，而聯準會在利率調整方面則持謹慎態度。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140618