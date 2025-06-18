市場關注以伊衝突升級 亞股收盤走勢不一

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（中央社香港18日綜合外電報導）國際油價前一天飆漲後，今天回跌，但在美國總統川普發文呼籲德黑蘭「無條件投降」後，市場投資人仍坐立難安，憂心美國介入以伊衝突，亞洲股市今天收盤走勢不一。

法新社報導，伊朗和以色列已經連續第6天發射飛彈互轟，而川普的最新言論似乎削減外界對中東危機能夠平息的希望。

川普16日提前1天離開在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會時表示，他的目標是「真正結束」衝突，而不僅僅是停火。

之後川普在社群媒體的一連串發文，引發外界揣測他可能打算加入以色列打擊伊朗軍事和核設施行動。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「川普一旦放行打擊伊朗核設施，伊朗據報已準備好襲擊美國位於（中東）地區的基地。」

「華府的加油機已在途中，如果福爾多（Fordow ）遭襲擊，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）預料將成為海上雷區，青年運動（Houthi ）的無人機將蜂擁至紅海航道，從巴士拉（Basra）到大馬士革（Damascus）的每一支民兵都將襲擊美軍前線據點。」

美國最新公布數據顯示5月零售銷售受到汽車銷售減緩拖累而低於預期，再度引發外界對美國經濟的憂心。此外，另一項報告顯示，美國5月工業生產意外滑降。

儘管如此，這些數據仍為市場帶來了一些希望，認為美國聯邦準備理事會（Fed）終究會降息。根據彭博報導，市場投資人押注聯準會年底前將降息2次。

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投資人將密切關注聯準會今天稍晚公布的決策會議結果，多數觀察家預期聯準會今天將維持利率按兵不動。

亞股今天收盤走勢不一，香港、新加坡、雪梨、威靈頓與馬尼拉股市都收跌，東京、首爾、台北和上海股市則收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140618