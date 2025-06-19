頂住川普降息壓力 聯準會再次維持利率不變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天決策會議維持主要利率不變。儘管美國總統川普呼籲降息，決策官員仍將評估關稅對通膨帶來的衝擊。

法新社報導，聯準會今年以來維持基準利率在4.25%至4.50%的區間不變。分析師預期，聯準會決策官員在物價漲勢持續降溫前將抱持觀望態度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

儘管近月來，川普對大多數美國貿易夥伴維持10%基準關稅，並對鋼鐵、鋁和汽車進口徵收更高額關稅，但這些措施迄今尚未引發物價過度飆漲。

不過經濟學家預期，關稅反映到消費者物價還需要幾個月時間，而聯準會在利率調整方面則持謹慎態度。（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1140619