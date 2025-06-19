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頂住川普降息壓力 聯準會再次維持利率不變

2025/6/19 02:07
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天決策會議維持主要利率不變。儘管美國總統川普呼籲降息，決策官員仍將評估關稅對通膨帶來的衝擊。

法新社報導，聯準會今年以來維持基準利率在4.25%至4.50%的區間不變。分析師預期，聯準會決策官員在物價漲勢持續降溫前將抱持觀望態度。

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儘管近月來，川普對大多數美國貿易夥伴維持10%基準關稅，並對鋼鐵、鋁和汽車進口徵收更高額關稅，但這些措施迄今尚未引發物價過度飆漲。

不過經濟學家預期，關稅反映到消費者物價還需要幾個月時間，而聯準會在利率調整方面則持謹慎態度。（譯者：陳正健/核稿：陳亦偉）1140619

川普
規避川普關稅 中國比特幣礦機製造商赴美設廠防範通膨風險 美聯準會預計將維持利率不變
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防範通膨風險 美聯準會預計將維持利率不變
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