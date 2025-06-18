王湘惠卸任女足工會理事長 笑稱肩膀變輕鬆

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（中央社記者陳容琛台北18日電）台灣女子足球員職業工會今天舉行理事長交接儀式，由王湘惠交棒給台灣女足代表性人物之一的李綉琴，王湘惠打趣表示，正式卸下職務後，感覺肩膀變得很輕鬆。

感受到女足球員不被看見，在需要發聲時很有限制，前國家隊長「八萬」王湘惠與其他志同道合的球員於2020年共同組成女足工會，從制度倡議到與中華民國足球協會溝通，一步步凝聚出選手彼此間的信任。

如今王湘惠卸下理事長職務，交棒給國家隊戰友李綉琴，期望持續推動運動平權，王湘惠今天出席交接儀式接受媒體聯訪時笑說，有種鬆一口氣的感覺，甚至肩膀變得很輕鬆。

王湘惠認為，理事長是全世界最孤獨的工作，除了要與相關單位接洽，還得幫助女足球員提升意識，明白加入工會的重要性，「光是跟球員溝通就花費2、3年，讓她們慢慢感受到問題。」

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把理事長重任交給李綉琴，王湘惠看好這名昔日國家隊戰友能將事情做到最好，持續推動運動平權，並與國際工會組織建立合作關係，甚至建議李綉琴多買一些西裝，「未來有新的力量注入，希望有更多球員投入，為女足環境努力。」

球員生涯5度榮膺木蘭聯賽金靴獎的李綉琴，長期投入基層足球工作，她表示歷經選手時期的迷惘與困頓，也看過學生在制度缺口中吃虧，「希望未來延續湘惠的制度基礎，讓球員知道她們不是孤軍奮戰，而是有一個組織在她們身後。」（編輯：李亨山）1140618