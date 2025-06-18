總統感謝G7成員國領袖 關切中國破壞區域穩定行為

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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統賴清德今天表示，誠摯感謝G7成員國領袖，表達對台海和平穩定的支持，並關切中國破壞區域穩定的行為。台灣會持續與國際夥伴合作，共同反對脅迫行徑並深化經濟連結，以確保區域和平與繁榮。

來自美國、德國、日本、法國、英國、加拿大和義大利等G7國家的領袖日前聯合聲明指出，G7對台基本立場不變，包括現行的一中政策。今天的總結報告指出，會中討論了對中國在東海、南海破壞穩定活動的持續嚴重關切，以及維護台灣海峽和平與穩定的重要性。

總統賴清德今天在X平台發文表示，誠摯感謝G7成員國領袖，表達對台海和平穩定的支持，並關切中國破壞區域穩定的行為。台灣會持續與國際夥伴合作，共同反對脅迫行徑並深化經濟連結，以確保區域和平與繁榮。（編輯：翟思嘉）1140618