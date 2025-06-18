立院外委會考察水面無人載具 盼朝全數MIT方向努力

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（中央社記者吳書緯台北18日電）立法院外交及國防委員會今天赴宜蘭蘇澳，考察中科院舉辦的水面無人載具公開展示，立委馬文君表示，面對當前區域安全情勢，台灣無人載具技術應朝全數MIT（台灣製造）的方向努力。

軍聞社報導，為推動水面無人載具（USV）技術發展，立法院外交及國防委員會立委馬文君、王定宇、陳俊宇及林憶君等人，今天前往宜蘭蘇澳地區，考察水面無人載具，實地瞭解國內外廠商產品性能與發展潛力，並肯定國防科技研發與產業推動成果。

報導指出，立委在國防部常務次長楊基榮、中科院長李世強等人陪同下，聽取任務簡報，並參觀由碳基、雷虎、龍德等國內外廠商所展出的多型無人載具，觀察其於海上動態展示中的操控能力與任務模擬情形，並針對未來應用於巡防、偵搜及作戰支援等領域，後續發展的效益與可行性進行研討。

馬文君表示，無人載具在現代武器發展與未來戰場中，扮演極為關鍵的角色，具備高度潛力。面對當前區域安全情勢，台灣無人載具技術應朝「全數MIT（台灣製造）」的方向努力，期盼透過橫向整合國內產官學研資源，加速推動相關發展，今天現場動態展示整體表現良好，但仍有進一步強化的空間，建議未來需模擬更複雜海象與威脅情境，以驗證其真實作戰效能。

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王定宇認為，無人載具不管是透過搖控或是導引，相當程度倚賴資訊的傳輸與接收，如何確保過程中保持穩定，不受干擾及駭侵，是必須重視的課題，未來可以持續精進這方面的軟、硬體技術。

林憶君表示，無人載具無論在商業或國防領域應用均為最新趨勢，面臨現階段國際情勢，台灣應落實國防武器研發自主，期望透過橫向整合國內產官學研資源，加速推動相關發展。（編輯：翟思嘉）1140618