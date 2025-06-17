中科院邀國內外廠秀水面無人載具 3台廠無人艇海上較勁

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（中央社記者吳書緯宜蘭17日電）中科院今天舉辦水面無人載具公開展示，邀請12家國內外廠商參與，其中3家國內廠商的無人艇在蘇澳外海進行動態展示。中科院長李世強表示，藉由廠商共同參與，未來將使水面無人載具被國軍使用，讓防衛作戰產生更大的嚇阻效益。

國家中山科學研究院今天在龍德六廠舉辦「水面無人載具公開展示」活動，共有12家國內外廠商在龍德造船六廠以文宣、模型和影音等方式進行產品靜態展示；雷虎科技「海鯊800」、碳基科技「碳險家一號」與龍德造船工業「黑潮」3家國內廠商亦以自製的無人艇在蘇澳外海進行動態展示，呈現遙導控距離、光電目獲影像、基本操控性能等展示。

圖為碳基科技「碳險家一號」，以碳纖維製成，外層具有匿蹤塗料，可以降低約90%被敵軍偵查到的風險。中央社記者張新偉攝 114年6月17日

圖為龍德造船工業「黑潮」無人船，設計注重高速操縱能力與匿蹤能力，船體採用玻璃纖維強化塑膠製成。中央社記者張新偉攝 114年6月17日

中科院在龍德六廠室內空間以大螢幕，透過無人機空拍與3家廠商無人艇從海上所傳回的訊號，即時呈現3艘無人艇各自進行測試的情況，但傳輸訊號偶有不穩，使得大螢幕有時並無畫面呈現；活動除邀請海巡署、國軍各軍種與國內學術機構參與外，美國在台協會（AIT）亦有派出多位人員到場參與。

李世強致詞表示，無人載具在俄烏戰爭起關鍵性作用，國防部長顧立雄11日也在立法院宣示，只要無人艇通過作戰測評，國軍將在明年編列預算採購大量的水面無人載具，這筆預算也需要各家廠商參與。

李世強並特別感謝此次參與的5間外國廠商，並指出「相信各位很快會被中國制裁」，但請廠商不要畏懼，因為各廠商選擇自由民主的陣營，相信一定可以讓水面無人載具的產品被國軍採購、運用，讓防衛作戰產生更大的嚇阻效益。

中科院系發中心專案計畫主持人孫春青於動態展示結束後表示，此次舉辦公開展示是希望國內外廠商進行交流，將各家廠品最好的一面展現出來；他強調，「不是比武」，中科院也會將各廠商的技術規格和呈現結果蒐集綜整，提供給國內有需求採購水面無人載具的單位，提供各單位能夠運用。

碳基科技副總經理李康嗣介紹，碳險家一號以碳纖維製成，外層具有匿蹤塗料，可以降低約90%被敵軍偵查到的風險，在光學酬載、無人艇機電等部位整合多家台灣廠商的產品，也有信心在明天60公里的測試距離中完成驗證。

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雷虎科技董事暨總經理蘇聖傑表示，海鯊800為鋁沖壓製成的船身，具有匿蹤塗層且抗干擾，最大航程為600公里，能夠抗7級風的海象，最高航速為50節以上，且使用者介面簡潔，一般操作者不需要另外學習如何開船。

龍德造船副總經理蔡明宏指出，黑潮無人船設計注重高速操縱能力與匿蹤能力，船體採用玻璃纖維強化塑膠製成。（編輯：楊凱翔）1140617

雷虎科技董事暨總經理蘇聖傑表示，「海鯊800」使用者介面簡潔，一般操作者不需要另外學習如何開船。中央社記者張新偉攝 114年6月17日

中科院17日舉辦水面無人載具公開展示，邀請12家國內外廠商參與，其中3家國內廠商的無人艇在蘇澳外海進行動態展示。圖為雷虎科技「海鯊800」（前右）在外海展示基本操控性能。中央社記者張新偉攝 114年6月17日

中科院17日舉辦水面無人載具公開展示，邀請12家國內外廠商參與，其中3家國內廠商的無人艇在蘇澳外海進行動態展示。圖為碳基科技「碳險家一號」展示完畢後，由吊船載離。中央社記者張新偉攝 114年6月17日