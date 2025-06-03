雷虎中科院合作開發攻擊無人機 軍聞社公布精準炸射測試片[影]

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影片來源：軍聞社

（中央社記者潘智義台北3日電）烏克蘭鎖定俄羅斯空軍基地發動無人機攻擊，雷虎科技表示，看好烏克蘭無人機的經驗。國防部軍聞社今天於網路公開雷虎科技與中科院合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」測試影片，攻擊無人機執行AI精準打擊任務。

雷虎科技指出，此次展示的FPV無人機為結合人工智慧（AI）導引，與沉浸式操控的創新應用，能針對目標進行高精準炸射。近期，烏克蘭對俄羅斯軍事目標發動大規模遠程攻擊，進一步凸顯FPV無人機在不對稱作戰中的戰略價值。

雷虎說明，中科院與雷虎合作，結合人工操控與AI技術，為FPV無人機開拓更廣泛的戰場應用。此計畫在提升台灣國防自主能力，顯示FPV無人機在現代戰爭中的潛力。

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雷虎科技已進駐中科院軍民通用中心，雙方除合作AI自殺式無人機外，雷虎依國防部軍民合作政策，已向中科院申請數個重要無人機高端技術授權生產製造，預計與中科院合作爭取無人機外銷出口訂單。

此外，中科院規劃於6月17、18日，在宜蘭蘇澳外海舉辦「快奇專案」公開展示，並邀請國內外大廠進行無人攻擊艇實際性能測試。雷虎科技將派出自製「海鯊號SeaShark 800」參與，展現無人艇作戰平台領域的研發實力與應用潛力。（編輯：張良知）1140603