雷虎參加歐洲無人載具展 秀第一人主視角海陸空產品

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（中央社記者潘智義台北20日電）雷虎科技今天表示，在德國杜塞道夫舉行的「2025年歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」（Xponential Europe），展示最新第一人主視角的空中、陸地和水上無人載具。

雷虎表示，此次參展將發表全新美國製造，且符合國防授權法案（NDAA）規範的高性能第一人主視角（FPV）飛控、變速器等關鍵零組件。

雷虎說明，海陸空無人機分別可以搭載第一人主視角無人機，執行遠程攻擊。這些無人機結合自動導航和第一人主視角遠端控制技術，構成自主攻擊平台，能夠打造有效的不對稱戰力，提升作戰效能，確保在國際競爭中的戰略優勢。

針對展出產品，雷虎解釋，長滯空無人直升機T-400具備空中投送第一人主視角無人機瞄準特定目標的能力；SeaShark USV則是以航程超過300公里的無人船搭載第一人主視角，顯著增加無人船攻擊成功率。無人船還搭載加密、抗干擾的無線通訊技術，確保控制人員能夠保持與無人艇的資料鏈暢通。

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此外，雷虎還研發了一款戰鬥用無人地面車輛「Tiger Road 陸虎」，目前正在進行測試，這款無人地面車輛的最大載重可達400公斤，可為前線部隊運送彈藥、燃料等物資，並可作為士兵防禦行動中的移動射擊點。

此次歐洲Xponential無人機大展，雷虎產品將展示在無人載具領域的創新和實力，不僅能提升作戰效能，還能確保台灣製造（MIT）無人機在全球激烈競爭中的戰略優勢。（編輯：潘羿菁）1140220