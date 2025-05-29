中科院「快奇專案」無人艇6月作戰測評 8月戰力展示

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（中央社記者吳書緯台北29日電）中科院6月將舉行水面無人載具（USV）公開展示，廣邀國內外廠商參與，但中科院「快奇專案」攻擊無人艇不在展示之列。知情人士表示，快奇專案攻擊無人艇將於6月開始進行作戰測評，並於8月規劃對軍方內部戰力展示。

國防部長顧立雄近期接受中央社專訪時指出，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊將增編無人艇專業部隊，配合攻擊無人艇籌獲期程擴大編組，提升濱海打擊能力。

國防部昨天召開例行記者會，由中科院系統發展中心主持人孫春青報告中科院「國內外廠商水面無人載具展示活動」，預計將有雷虎科技「海鯊800」、碳基科技「碳險家一號」、哥倫國際「食人魚」與龍德造船工業「黑潮」等4間廠商的無人載具進行動態展示。

媒體關切，中科院「快奇專案」攻擊無人艇為何沒參與此次動態展示，以及目前研發進度。

孫春青表示，快奇專案是科研案，現階段在執行相關測評，今年會結案，因為事涉機敏所以無法參與此次展示，如果測評順利完成，預計今年9月舉行的台北國際航太暨國防工業展有機會公開亮相。

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知情人士今天告訴中央社記者，「快奇專案」攻擊無人艇6月起配合軍種需求，開始進行作戰測評，若一切順利完成，將於8月利用國軍「精準飛彈射擊」操演的時機，於屏東九鵬基地對軍方內部進行戰力展示，屆時規劃想定戰場情境，模擬快奇攻擊無人艇攻擊水面目標，且不排除結合無人機共同展示。

針對快奇攻擊無人艇的構型，知情人士表示，雖然外型和民間廠商的無人艇類似，但快奇攻擊無人艇的內部導控系統等核心技術，都是中科院自研自製，和市面上商規產品完全不同。（編輯：蘇志宗）1140529