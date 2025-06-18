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快遞實名認證APP防冒名報關 6/20起禁境外IP連線

2025/6/18 22:48（6/18 23:08 更新）
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圖為刑事警察局偵破一起利用快遞包裹方式運送高爾夫球桿毒品走私案。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北18日電）為防杜快遞進口貨物冒名報關，快遞包裹實名認證APP「EZ WAY易利委」發布通知，自6月20日起，禁止境外IP連線使用EZ WAY辦理實名認證註冊及實名委任作業；關務署表示，新制上路後，正常使用APP的民眾海外網購進口不受影響。

報關業者辦理報關時應取得進口人委任，但實務上快遞貨物具「貨物抵達即通關」特性，現行法規允許在特定條件下，報關業者得於貨物放行後，再取得進口人報關委任授權，因此就曾發生民眾個資遭不法人士盜用，作為報關進口違法或管制物品之用。

為防杜冒名報關，財政部關務署已推出「預先委任」措施，即每次快遞包裹通關前，報關行要先取得民眾的實名委任，例如請收件民眾透過EZ WAY易利委APP委任，海關才會受理通關，將實名認證步驟拉到包裹通關前，確保每一個通關包裹都找得到實際收件人。

除曾有違規進口紀錄、多次沒有以EZ WAY易利委APP回復確認委任、APP帳號使用異常等高風險進口人已強制實施預先委任之外，民眾現在可自行選擇是否主動加入預先委任。

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不過，近來實務上發現，冒名報關者之中，境外IP占大宗，為進一步避免冒名註冊情形、提升服務安全性，EZ WAY易利委APP將從6月20日起，禁止境外IP連線使用EZ WAY辦理實名認證註冊及實名委任作業，建議民眾改以境內網路進行連線。

關務署表示，新制上路後，既有的APP正常使用者海外網購進口不受影響。若適逢赴海外旅遊，民眾可在出國前或回國後，透過APP回復確認委任。（編輯：林家嫻）1140618

#EZ WAY
#財政部
#關務署
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