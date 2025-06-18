首都客運集團將檢查華德同型3電系統 班距可能拉長

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（中央社記者趙敏雅新北18日電）北市16日晚上發生大都會客運電動公車火燒車，首都客運集團董事長李博文表示，三重客運、首都客運、台北客運等華德同型式電動公車，將進行3電系統深入式檢查，班距可能拉長。

台北市敦化北路16日晚間8時43分發生大都會客運262路電動公車火燒車事件，台北市公共運輸處技正陳俊豪表示，初判是電池故障導致，不過真正肇因待鑑定報告出爐，預計1個月後，運安會、消防局鑑識小組會各完成1份事故車鑑定報告。

首都客運集團今天發布新聞稿指出，集團各公司所有各種廠牌電動公車都依主管機關指示，17日至19日止，進行車輛電池及充電設備檢查。

此外，針對華德同型式電動公車，將進行3電（電機、電池、電控）系統深入式檢查，李博文說，檢查方式繁複精細，必要時採同車型全車隊暫停營運方式進行，並調度其他廠牌電動公車或柴油公車替代營運，班距可能稍微增加，但不致影響民眾乘車權益。

李博文表示，將持續加強所屬駕駛長有關電動公車的緊急應變訓練，並更加落實包括電動公車在內的所有營業車輛維修保養作業，確保行車安全。

對於華德同型式電動公車進行3電系統總檢查，三重客運指出，目前640路線公車共有10輛，於20日檢查，637路線公車共有20輛，於28日、29日檢查。首都客運表示，目前信義幹線路線公車共30輛，於21日至22日檢查。台北客運也說，目前656路線公車共有26輛，將於23日至24日檢查。

三重客運、首都客運、台北客運均表示，檢查期間將全線停駛同型電動公車，並派其他廠牌電車或油車支援營運，由於車輛數額拮据，將以核定最大班距發車。

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另外，新北市政府交通局透過新聞稿表示，今天派員前往三重客運五股站突襲稽查華德製造車廠的電動公車及充電設備，現場除要求業者充電樁周邊勿擺放垃圾雜物，充電線使用完畢應妥善捲好外，經抽查業者保養維修紀錄無異常。

交通局說，這次抽查重點包括駕駛員對電動公車突發異常狀況的應變處置能力，並要求業者在3天內全面盤點所有電動公車的電池使用年限、保養維修紀錄與異常通報情形，及督促公車業者加強駕駛員緊急應變教育訓練。（編輯：方沛清）1140618