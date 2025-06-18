國立原博館籌備處揭牌 標誌國家級文化工程里程碑

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（中央社記者張已亷高雄18日電）為加速推動台灣首座國家級原住民族博物館建設，國立原住民族博物館籌備處今天在高雄舉行揭牌典禮，標誌國家級文化工程重要里程碑，原博館預計民國121年開幕營運。

高雄市長陳其邁、原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur及馬紹爾群島共和國等國際嘉賓出席揭牌典禮，宣示博物館籌建工作正式啟動，並與馬紹爾群島共和國Alele博物館簽署合作備忘錄，為台灣原住民族文化與國際連結開啟嶄新篇章。

曾智勇Ljaucu．Zingrur表示，國立原住民族博物館的核心，是以原住民族為主體，向台灣與世界敘說原住民族歷史與文化，盼成為南島民族文化研究與交流的樞紐，並促進社會理解原住民族。

陳其邁指出，高雄在地理上連結南島語系，與邦交國互動頻繁，是推動文化外交與深化國內族群情感重要據點，未來會協助博物館興建與營運，打造原住民族文化、歷史與藝術的展示及推廣中心。

高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯表示，成立博物館將使高雄成為南島國家指標城市，同時增加族人就業機會，並聚集眾多藝文人才，為高雄注入濃厚原住民族藝術與文化氛圍，深化原住民族文化傳承與創新。

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原博館籌備處表示，未來將依循「原住民族基本法」及「博物館法」精神，從建築設計到策展理念，皆以「敘說自己的故事」為核心價值，同時致力打造知識共享、文化交流與學術研究國際級平台，盼成為連結南島文化重要橋梁。

國立原住民族博物館座落高雄澄清湖畔，基地面積14.37公頃，建築空間包含部落祭儀暨珍藏館、主展館、食農教室、教育推廣中心及文物典藏、行政及研究等場館，預計今年逐步啟動人力培育、展示及營運等計劃。（編輯：陳仁華）1140618