G7關切中國破壞南海台海穩定 北京：干涉內政提交涉

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（中央社台北18日電）針對七大工業國集團（G7）峰會呼籲中國避免市場扭曲和產能過剩，並對中國在東海、南海、台海破壞穩定活動表達關切，中國外交部發言人郭嘉昆今天稱，G7峰會再次操弄涉中議題，污蔑抹黑中國產能過剩，干涉中國內政，中方已提出交涉。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆宣稱，G7峰會再次操弄涉中議題，在台灣、南海、東海等問題上「說三道四」，汙蔑抹黑「中國產能過剩」和市場扭曲，「干涉中國內政」，違背國際關係基本準則。中方堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。

他聲稱，當前台海和平穩定的最大破壞因素是「台獨分裂活動」和「外部勢力干涉」。G7如果真的關心台海和平，那就要恪守「一個中國」原則，「明確反對台獨，支持中國統一」。

郭嘉昆說，當前東海、南海局勢總體保持穩定，G7應尊重地區國家，透過對話協商解決問題，維護和平穩定的共同努力，停止藉涉海問題挑動地區國家關係，加劇地區緊張局勢。

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他又說，「所謂中國市場扭曲、產能過剩完全是偽命題」。G7以此為藉口行貿易保護主義之實，實質是遏制打壓中國產業發展，是將經貿問題政治化、工具化。中方再次敦促G7認清世界發展大勢，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉中國內政，停止挑動衝突對抗，多做有利於國際社會的正事。

綜合外電報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）發表G7峰會主席國總結，指G7強調與中國建立建設性和穩定關係的重要性，並呼籲中國避免市場扭曲和產能過剩。G7並對中國在東海、南海破壞穩定活動表示嚴重關切，且強調維護台海和平與穩定的重要性。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140618