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G7重申台海和平穩定重要性 林佳龍：已是國際共識

2025/6/18 18:18
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（中央社記者吳書緯台北18日電）七大工業國集團（G7）領袖峰會15至17日舉行，會後發表的「主席總結」，強調G7成員國持續嚴正關切中國在東海及南海破壞穩定的行徑，以及維護台海和平穩定的重要性。外交部長林佳龍今天誠摯感謝，並指出彰顯維護台海和平穩定已是國際共識。

外交部今天發布新聞稿指出，七大工業國集團領袖峰會15至17日在加拿大舉行，會後發表的「主席總結」再度強調G7成員對基於國際法治、自由開放印太地區的承諾。此外，G7領袖也關切中國造成市場扭曲及產能過剩等全面性非市場政策與作為。

外交部表示，林佳龍誠摯感謝繼G7外長繼3月及4月聯合聲明後，G7成員再度表達對台海和平穩定的支持，彰顯維護台海和平穩定已是國際共識，維護台海現狀對全球安全與繁榮不可或缺，做為國際社會負責任的一分子，台灣將持續與國際社會攜手捍衛自由與開放的印太地區。（編輯：張若瑤）1140618

林佳龍
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