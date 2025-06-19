G7未提一中政策 學者：專注闡述台海和平穩定重要性

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（中央社記者賴于榛台北19日電）七大工業國集團（G7）領袖峰會會後發表「主席總結」，強調維護台海和平穩定的重要性，未提及「一個中國」政策。台灣大學政治系副教授陳世民分析，美國總統川普1月上任後，3月的G7外長聲明已未提一中政策論述，此次主席總結也延續，是為專注闡述台海和平穩定重要性。

G7領袖峰會日前在加拿大舉行，會後發表「主席總結」，強調維護台海和平穩定的重要性，當中未提及「一個中國」政策。而今年3月的G7外長聲明，也未提及「一個中國」政策。

陳世民受訪時表示，美國對G7的影響力不言而喻，今年3月的G7外長聯合聲明是由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）主導，外長聯合聲明未提及一中政策，相信有跟川普討論過政策方向；日前G7主席總結延續3月做法，可看出G7想專注闡述台海和平穩定重要性，並無意牽扯台灣地位或一中政策。

陳世民認為，目前川普政府顯然不想在對台灣問題或台灣定位問題的說法上，被框架在北京想要的論述，「我評估認為，美國很明顯想把美中關係與台灣議題切割處理」。

陳世民以近期的跡象舉例說明，中國外長王毅與盧比歐今年初通電話後，中國外交部新聞稿提到，盧比歐在會談時說，美方「不支持『台灣獨立』，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決」，但美國國務院發布的談話摘要，並未提到這點。

陳世民解釋，再者是美國國務院2月更新官網的美台關係現況敘述，移除長年來的「不支持台獨」文字，以及川普日前與中國國家主席習近平通話後，中國媒體說川普有重申一中政策，但川普在真實社群（Truth Social）的發文並未提及此事。

陳世民表示，川普就任至今，對中國或對台海政策皆尚未明朗，但上述跡象，都讓外界關注川普2.0對台灣政治方向上，是否有微妙轉變。

陳世民也提到，部分統派媒體稱川普是一位交易性格領袖，有可能為謀取美國經濟利益，把台灣當籌碼與北京交換，同意美中共管台海等，但就川普第1任與第2任上任至今的作為來看，這些籌碼交易說法有過度誇大成分、難以認同。

陳世民談及，2003年時任中國國家主席胡錦濤向時任美國總統小布希（George W. Bush）提出「美中共管台海」想法時，就未獲得小布希同意，且至今依然非美方同意的想法，而川普談話自首任任期至今，從未超過美國的一中政策框架，外界不能因為川普是交易型商人特性，就認為川普會認同美中共管台海。

陳世民認為，只要盧比歐仍擔任美國國務卿，美國政府就不可能支持美中共管台海的論點。

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至於未來美國對台政策的觀察指標，陳世民指出，一是川普何時會提一中政策，因為只要川普回到美國一中政策框架，中國就有機會讓一中政策更靠近北京主張的「一中原則」，但是美國若持續不談一中政策，中國恐怕也要跳腳。

陳世民強調，二是川普至今沒有宣布對台軍售，而未來一旦宣布，觀察指標就是軍售標的是先進項目，或是因考量中國反應，僅有後勤補給項目。（編輯：林克倫、張若瑤）1140619