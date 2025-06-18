家家9/27辦月部落演唱會 收「瑪莎機」與麥克風
2025/6/18 19:10（6/18 19:21 更新）
（中央社記者陳怡璇台北18日電）歌手家家新專輯「你給我的」拿下好成績，宣布9月27日在Legacy Taipei舉辦演唱會「月部落 Fly to the Moon」；音樂總監五月天瑪莎特送上肩頸按摩機，讓她疲勞退散。
家家「你給我的」專輯在多個音樂排行榜上奪冠，今天舉行慶功暨演唱會發布記者會，宣布將於9月27日中秋節前夕，在Legacy Taipei舉辦全新專場演唱會「月部落 Fly to the Moon」，門票7月27日中午12時於拓元售票系統開賣。
五月天瑪莎是家家第5張專輯的音樂總監，他說：「這一次的製作，我其實很刻意的跟家家保持距離，因為我們太熟了，反而會被侷限，少了很多想像力，這次因為加入了Derrick與Fergus兩位製作人的討論，讓我覺得重新認識家家。其實這張專輯所有的歌曲對我來講都很特別、耳目一新。」
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瑪莎特別送上肩頸按摩機，笑說：「睽違6年發專輯，從電台到校園，跑遍大大小小的宣傳行程肯定很累，所以我準備了肩頸按摩『瑪莎機』，幫她馬殺雞、讓疲勞退散！」
瑪莎現場送上公司特製的頂級無線麥克風，家家驚喜到摀嘴尖叫：「這是我藏在心底很久的一個願望」，瑪莎表示，這支麥克風象徵家家新的旅程即將啟動，希望家家在每一場演出上都能「聲」入歌迷靈魂深處。（編輯：李亨山）1140618
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