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日本QUEEN'S ISETAN超市 7月再上架台南頂級芒果

2025/6/18 19:08（6/18 19:51 更新）
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日本超市QUEEN
日本超市QUEEN'S ISETAN社長雨宮隆一（左）18日親自率團拜會台南市長黃偉哲（右），QUEEN'S ISETAN並預計於7月再上架台南頂級芒果，推廣這項優質農產品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）日本超市QUEEN'S ISETAN社長雨宮隆一今天拜會台南市長黃偉哲，洽談台南農產上架計畫，且預定今年7月再度上架頂級芒果，為未來正式合作鋪路。

台南市政府今晚發布新聞稿指出，雨宮隆一表達出對台南水果濃厚興趣，希望進一步拓展合作，期盼讓更多台南農產進入日本市場。

黃偉哲表示，台南除愛文芒果，去年出口到日本的紅龍果也大受歡迎；他日前訪問日本時，帶了鳳梨請業者試吃，滿意度很高，期盼未來更多台南農產上架QUEEN'S ISETAN。

雨宮隆一說，台南多項農產加工品引起QUEEN'S ISETAN關注，今年預定再上架試賣台南頂級芒果，為未來正式合作鋪路，也歡迎台南推薦更多好物上架QUEEN'S ISETAN。

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雨宮隆一同時邀請黃偉哲出席7月日本「台南頂級芒果上架QUEEN'S ISETAN活動」及明年「台南展」，促進台南與日本市場交流合作。

市府表示，台南頂級芒果去年受到QUEEN'S ISETAN青睞，在旗下超市分店正式上架由玉井聯興合作社生產的頂級愛文芒果，開啟台南農產銷日新氣象；今年，QUEEN'S ISETAN計劃7月再上架台南頂級芒果，繼續推廣這項優質農產品。（編輯：陳仁華）1140618

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