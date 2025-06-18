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金門高中師生策劃白恐展覽 訴說在地人權歷史

2025/6/18 19:07（6/18 19:51 更新）
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金門高中師生以檔案局解密政治檔案等資料策畫金門在地白色恐怖歷史的人權展覽18日在校內正式開展，共有4個展區，將展出至30日。（金門高中社會專題課程師生提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月18日
金門高中師生以檔案局解密政治檔案等資料策畫金門在地白色恐怖歷史的人權展覽18日在校內正式開展，共有4個展區，將展出至30日。（金門高中社會專題課程師生提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月18日
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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門高中師生以檔案局解密政治檔案等資料，策劃金門在地白色恐怖歷史的人權展今天開展，該校教師劉雋迪說，學生實際閱讀案件資料再進行轉化，對人權、法治等觀念能有更深刻理解。

金門高中教師劉雋迪在其社會專題課程，與學生以金門在地白色恐怖歷史為主題，透過檔案局解密政治檔案等資料，在金門高中校園舉辦「被摺起的昨天：金門白色記憶與不義遺址特展」，自即日起展至30日。

根據展覽資料，此次共有4個展區，包含金門校園為背景的政治案件、金門地區與白色恐怖相關報導與口述歷史、金門不義遺址巡禮，以及金門高中校友對白恐歷史的藝術創作與檔案卷宗複製品等。

劉雋迪接受中央社記者採訪時指出，按照課本內容教授人權、憲法等觀念時，學生很容易只淪為背誦，「如果沒有情境，或者不知道這些權利保障的歷史脈絡，學生很難深刻認知人權可貴。」因此去年11月與今年3月，曾與專題課程學生和國家人權博物館合作，在校園展出澎湖七一三事件、台灣不義遺址等主題人權展覽。

劉雋迪說，「但這些都不是金門自己的案件」，在收到許多回饋希望能有在地內容後，這次終於能以金門為主體策劃展覽；他也表示，課本提到白色恐怖或戒嚴時期案件時，都是以台灣為主，這會讓學生覺得這段歷史與金門無關，「但實際上金門的政治案件並不少見。」

他說，這次讓學生大量閱讀案件資料，並自行抓出重點策劃展覽，「學生能認識到原來金門在地、甚至自己學校都曾發生過政治案件」，這樣的學習經驗是單純看課本、準備考試難以想像的，相信對人權、法治等觀念能有更深刻理解。

金門高中廖姓學生受訪表示，過去與人權館合作展覽，都是已經準備好的展覽資料，但這次必須直接閱讀案件再轉化成展覽內容，「這次很多是我們一點一滴累積出來的」，此次策展許多環節也由學生自己走訪調查，如金門過去政治犯槍決前會在金城市區遊街，「老師在網路上看到有當時目擊者曾提過當時情境，後續就讓我們想辦法與目擊者聯繫。」

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她說，因聯繫上目擊者，得知當時遊街政治犯神情恍惚，可能是被灌酒減輕恐懼，以及街旁也有許多小孩圍觀被大人驅趕等細節，「透過這類調查能獲得書本裡得不到的資訊，印象也更深刻。」

「被摺起的昨天：金門白色記憶與不義遺址特展」展覽即日起至30日的平日時間，每天上午8時至下午5時在金門高中白宮展覽廳開放參觀，校外民眾可至警衛室登記進入展場參觀，假日則不開放。（編輯：龍柏安）1140618

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「被摺起的昨天：金門白色記憶與不義遺址特展」由金門高中社會專題課程師生策畫，18日起在校園內開展，展品包含由學生繪製的不義遺址地圖。（金門高中社會專題課程師生提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月18日
「被摺起的昨天：金門白色記憶與不義遺址特展」由金門高中社會專題課程師生策畫，18日起在校園內開展，展品包含由學生繪製的不義遺址地圖。（金門高中社會專題課程師生提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月18日
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