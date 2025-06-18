民進黨啟動罷免三箭 21日黨公職全國罷區大串聯

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（中央社記者葉素萍台北18日電）大罷免即將進入第3階段，中選會20日將審定首波罷免案。民進黨秘書長林右昌今天公布民進黨「罷免文宣三箭」，包括影片、網站、文宣，將有200面看板陸續上架。此外，民進黨黨公職21日將全國罷區大串聯，同步宣傳「罷免投同意」。

林右昌召開「與公民同行 罷免文宣三箭」記者會，以「罷免投同意、反共更有力」為共同目標與訴求。

林右昌表示，民進黨採取「密接支援」行動挺公民，民進黨上週所有黨公職客廳會、街講行動已啟動。罷團借不到的看板，上週開始由黨公職支援提供，下週將有超過200面看板陸續上架。

林右昌說，「擒賊先擒王」，花蓮的專案日前已啟動。中選會20日將會宣告進入投票階段的罷區，因此6月21日上午10時，全國罷區的民進黨所有黨公職將會大串聯，同步宣傳「罷免投同意 人民站出來」行動。

林右昌指出，現在很多藍委都躲起來，在街上發面紙、握手、笑臉鞠躬。但大家不要忘了，過去一年多，國民黨立委毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣的行徑，卻說不知道做錯什麼，「其實他們並不是不知道，而是面對公民所發起的罷免運動，他們害怕人民想起來」。

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他表示，民進黨提出「罷免文宣三箭」，包括影片、文宣、宣傳網站。首先，製作影片回顧藍白兩黨過去一年多如何紊亂國會運作、阻礙傷害國家；其次，設立網站，罷區這些要被淘汰不適任的立委，過去斑斑劣跡都會在網站揭露。黨與罷團所有活動，都可藉此平台提供。

第三支箭是文宣。林右昌說，第一款文宣是「罷免投同意，反共更有力」，列不適任的立法委員不忠於國家、毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣；第二款文宣是「罷免投同意，對傅隨組織說不」，過去藍白提出許多親中法案，現在面臨民意壓制與罷免，不敢強力推動，如果大罷免沒有成功，親中法案將會成為國安破口。（編輯：萬淑彰）1140618