泰柬邊界爭議延燒 雙方領導人通話外洩再生波瀾

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（中央社金邊18日綜合外電報導）柬埔寨與泰國因邊界問題起爭執，數以萬計柬埔寨人今天參加政府為此舉行的集會。與此同時，兩國領導人互通電話內容外洩，又引發新一輪的爭論。

法新社報導，大批人群在柬埔寨副總理洪馬尼（Hun Many）率領下，參加今天這場「團結遊行」，以支持柬埔寨政府和駐紮在泰柬邊境的軍隊。洪馬尼是柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）最小的弟弟。

支持者高唱愛國歌曲，高舉柬埔寨國旗和洪馬內及其父親、前總理洪森（Hun Sen）的肖像，遊行至首都金邊市中心的獨立紀念碑。

泰柬邊防軍5月28日於存在主權爭議的兩國邊界地區爆發衝突，造成一名柬國士兵身亡。事發地區被稱為翡翠三角區（Emerald Triangle），位於柬埔寨、泰國和寮國的交界處。事後泰柬軍方均宣稱自身行動出於自衛。

儘管雙方在上週末進行談判，但僵局似無緩和跡象，而隨著一段洪森與泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的通話錄音被洩露到網路上，兩國又爆出新一輪爭執。

路透社報導，在這段外流錄音片段中，貝東塔對洪森說，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法。而她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

貝東塔當時透過翻譯告訴洪森：「他（指該名泰國將領）只是想裝酷，說些對國家沒幫助的事，其實我們想要和平。」

後來貝東塔告訴記者，她與洪森的對話是她的談判手法，她跟泰國軍隊之間不存在問題。

貝東塔並指責洪森故意洩露私人談話，並表示洪森破壞雙方的信任。她在曼谷告訴媒體：「現在很明顯，他的意圖是為了獲得國內聲望，而不關心對國際關係的影響。」

洪森在2023年辭職，結束了近40年的鐵腕統治，但他在兒子的政府內仍擁有很大的影響力。

他堅稱自己沒有洩露這段被發布在網路上的9分鐘錄音，但表示他曾與「大約80人」分享錄音，其中包括議員、政黨高層和武裝部隊成員。

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洪森隨後在他的官方臉書（Facebook）頁面上發布完整的17分鐘錄音。在這段上傳至網路的錄音中，兩位領導人討論了泰柬邊境衝突後實施的過境限制，以及軍隊部署等問題。

泰柬兩國政府直到最近都還保有良好關係，這得益於洪森與泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）關係緊密。戴克辛是貝東塔的父親，頗具影響力，與洪森皆仍活躍於政壇。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140618