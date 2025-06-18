不滿政府處理泰柬邊境爭議 泰自豪黨退出執政聯盟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國和柬埔寨的軍隊日前在邊境爭議區域交火，一段泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森的錄音對話外流，引起爭議。泰國執政聯盟中第2大黨泰自豪黨今天晚間發佈聲明表示退出執政聯盟。

2023年5月泰國國會眾議院選舉後，為泰黨（pheu thai）在500席中拿下141席成為國會第2大黨。為泰黨先和擁有71席的國會第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，為了確保席次過半，接著又和幾個親軍方政黨結盟，組合聯合內閣，順利執政。

不過，為泰黨和泰自豪黨今年初以來頻傳不合，例如為泰黨提出賭場合法化以刺激經濟的議題，泰自豪黨就持不贊成意見，有傳言指出為泰黨和泰自豪黨可能分道揚鑣，內閣改組傳聞不斷，泰自豪黨黨魁、內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）頻被點名下台，外界質疑執政聯盟的穩定度。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國為了邊境主權爭議因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但泰國軍方態度強硬，雙方在上週末針對邊境爭議進行談判，但僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音被洩露到網路上，又挑起兩國紛爭。在這段外流錄音片段中，貝東塔對洪森說，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法。而她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

這段錄音在泰國國內引起軒然大波，泰自豪黨今天晚間發佈聲明指出，這件事已經影響了泰國的主權、領土、國家利益以及泰國軍隊，泰自豪黨的執行委員會已就此事件召開會議並作出決議，泰自豪黨將退出聯合政府。

聲明指出，泰自豪黨所屬的所有部長，已向總理遞交辭呈，辭職自明天起生效。

透過 Google News 追蹤中央社

泰自豪黨呼籲貝東塔應對此事導致泰國蒙受國家尊嚴與榮譽損失，以及人民與軍隊名譽受損的情況，承擔責任。

泰自豪黨表示願和泰國人民合作，全力支持軍隊及執行任務的官員，以一切可能方式，竭力維護泰國的主權、領土及國家利益。（編輯：高照芬）1140618