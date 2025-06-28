泰柬總理對話外流引眾怒 曼谷萬人上街要貝東塔下台

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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）泰國總理貝東塔和柬埔寨前總理洪森關於邊境爭議的錄音對話外流，在泰國引起眾怒，前紅衫軍領袖賈圖朋和前黃衫軍團體今天發起大規模街頭抗議，上萬人高喊口號要貝東塔下台。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14日和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力。在這段外流錄音片段中，貝東塔稱呼洪森「叔叔」，她對洪森表示，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法，這些「對立面」的人只是想耍帥。她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

洪森是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，洪森和貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）過去關係良好，兩人雖都已是前總理，但各自活躍在泰國和柬埔寨政壇。

貝東塔內外交迫，憤怒的民眾要貝東塔下台，最大在野黨人民黨（People's Party）呼籲解散國會重新大選，執政聯盟中的第2大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）更退出聯合政府，並將在國會對貝東塔提起不信任案，另有參議員要求憲法法庭將貝東塔解職。

過去曾經支持戴克辛的前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Promphan）領導的組織「團結國土力量捍衛主權」United Power of the Land to Protect Sovereignty）今天在曼谷的勝利紀念碑（Victory Minument）發起街頭示威，要求貝東塔辭職下台，同時要求政府展示保護主權的行動。

賈圖朋曾是俗稱紅衫軍的反獨裁民主聯合陣線（United Front for Democracy Against Dictatorship）領導人之一，加入今天抗議的還包括擁護皇室的前人民民主聯盟（People's Alliance for Democracy）成員，也就是廣為人知的黃衫軍，另外還有多個反戴克辛的團體加入。

抗議活動從早上開始一直延續到晚上，下午4時多突然下起大雨，但沒有澆熄民眾熱情，5時多雨停後更多民眾聚集在勝利紀念碑附近，許多人身穿象徵泰國國旗顏色或是有泰國國土形狀圖案的衣服，揮舞著泰國國旗，高喊要總理下台，6時整全場民眾齊唱泰國國歌，活動達到高潮。

由於這是錄音外洩事件後首場大規模的街頭抗議，警方嚴陣以待，在勝利紀念碑和總理府周遭部署超過上千名警力。根據警方估計，到傍晚時分大約有1萬多民眾聚集在勝利紀念碑週遭，主辦單位則喊出有3萬人。

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賈圖朋在2010年紅衫軍和保皇派黃衫軍對抗時，是紅衫軍領袖之一，他曾是為泰黨的國會議員，也是戴克辛的支持者，2010年紅黃衫軍對抗時，他指控時任總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）利用軍方武力對付抗議民眾是殺人犯，2017年賈圖朋因毀謗艾比希被判入獄1年。

賈圖朋出獄之後態度轉變，今年3月他和當年黃衫軍的領袖林明達（Sondhi Limthongkul）握手言和，2人結盟要一起對付戴克辛。賈圖朋當時在一個公開活動中表示，戴克辛流亡返國後沒有真正坐過一天牢，民眾反對的是戴克辛享盡特權且雙重標準。（編輯：陳慧萍）1140628