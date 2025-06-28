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對話外流爭議延燒 泰國民眾示威要求總理下台

2025/6/28 20:28
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（中央社曼谷28日綜合外電報導）泰國曼谷今天有數以百計抗議者聚集，要求總理貝東塔辭職。泰國與柬埔寨上月爆發邊界衝突，後又發生貝東塔與柬國前總理洪森通話內容外流，她的政府面臨國內日益高漲的憤怒情緒。

路透社報導，這場示威集會為現年38歲的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）帶來更大壓力，這是她所屬的為泰黨（Pheu Thai Party）自2023年執政以來，所面臨最大規模反政府示威。貝東塔正致力振興國內疲弱的經濟，並在下月可能面臨不信任投票前，努力維繫脆弱的執政聯盟。

貝東塔今天表示，她並不會為抗議活動感到擔心，且已指示相關當局確保集會和平進行。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）上週退出貝東塔的聯合政府後，她領導的執政聯盟現在僅具微弱優勢。泰國眾議院下週復會後，她可能面臨不信任投票。

泰自豪黨上週撤回對貝東塔政府的支持，理由是貝東塔與洪森（Hun Sen）的通話內容外流，恐對泰國的主權與領土完整構成風險。

貝東塔與洪森關於兩國邊界衝突的對話錄音外流，在泰國國內引起軒然大波。在這段外流錄音片段中，貝東塔稱呼洪森「叔叔」，她對洪森表示，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法，這些「對立面」的人只是想耍帥。她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

另一方面，貝東塔今天緊急視察泰國北部遭到洪患侵襲的地區。雨季期間降下的大雨導致數以千計民宅淹水，軍方正協助居民撤離。

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法新社報導，泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）指出，清萊省（Chiang Rai）其中5個行政區共計3700多戶民宅以及80公頃農田淹水，有3地道路無法通行。

目前尚不清楚有多少人受到這次洪災影響，不過軍方表示已有超過4400戶家庭受災。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140628

洪森
錄音對話引爭議 泰國在野黨將對總理提不信任案邊境衝突談判對話外流 泰議員要求總理解職
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