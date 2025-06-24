加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
以色列伊朗清晨最後一波互轟後停火 12天衝突落幕
首頁 / 國際

泰國陸軍關閉泰柬邊境關口 只允許人道援助通行

2025/6/24 14:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國和柬埔寨的軍人在泰柬爭議邊境發生衝突，後續發展導致兩國關係緊張。泰國陸軍昨晚起關閉泰柬邊境上所有出入境關口，但會依據實際情況與必要性提供人道援助通行的便利。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，讓貝東塔面臨國內強大的政治壓力，憤怒的民眾要貝東塔下台，貝東塔除了道歉外也緊急赴邊境視察軍隊以安民心。

泰柬邊境爭議未解，兩國關係持續緊張，貝東塔昨天主持一場打擊跨境犯罪的會議後表示，泰國要打擊設置在柬埔寨的詐騙中心，並邀請國際社會一起加入，「只要他們損失的越多，泰國就越安全」。她也說泰國會加強管制泰柬邊境關口。

泰國皇家陸軍隨後在今天發布新聞稿指出，陸軍第一軍區轄下布拉帕特遣部隊（Burapha Task Force）與第二軍區轄下蘇拉納瑞特遣部隊（Suranaree Task Force）已發布命令。

陸軍表示，烏汶府（Ubon Ratchathani）、四色菊府（Si Saket）、素林府（Surin）、武里喃府（Buriram）及沙繳府（Sa Kaeo）等地和柬埔寨接壤的所有類型出入境管制點，從昨天晚間起全面升級通關控管措施。

google news透過 Google News追蹤中央社

措施包括禁止所有類型車輛通行進出邊境、禁止所有民眾與遊客（包括泰國與外籍人士）跨境通行，以及停止一切類型的跨境商業活動。

陸軍指出，在人員與車輛禁止通行情況下，仍將依據實際情況與必要性提供人道援助通行的便利，例如醫療照護、急重症病患的轉送治療、學生教育需求及其他對民生極為重要的特殊情況，並由當地駐軍單位視個案審核決定是否放行。（編輯：張芷瑄）1140624

#貝東塔
#柬埔寨
#洪森
#泰國陸軍
#人道援助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：