邊境衝突談判對話外流 泰議員要求總理解職

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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）泰國總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森關於兩國邊境的對話錄音外流，貝東塔面臨上台近一年以來最大政治危機，有民眾要求貝東塔下台，還有參議員向憲法法庭要求解除其總理職務。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論，僵局似無緩和跡象。

洪森（Hun Sen）與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，在這段外流錄音片段中，貝東塔稱呼洪森「叔叔」，她對洪森表示，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法，這些「對立面」的人只是想耍帥。她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

這段錄音在泰國國內引起軒然大波，憤怒的民眾要求貝東塔辭職下台，以為泰黨（Pheu Thai）為首的執政聯盟中第二大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）退出聯合政府，泰自豪黨所屬的所有部長向總理遞交辭呈；在野黨第一大黨人民黨（People's Party）則呼籲貝東塔解散眾議院舉行大選。

目前除了泰自豪黨退出聯合政府，其餘政黨都仍留在聯盟內，貝東塔也無意辭職或解散國會。貝東塔昨天下午召集聯盟內各政黨領袖討論內閣改組的事情，會議後貝東塔在社群媒體發文表示感謝各黨支持政府，大家的目標是要維持政治穩定，回應外部對國家安全的威脅。

不過貝東塔政府的政治危機並沒有停在這裡，過去曾經支持貝東塔父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Promphan）將在6月28日發起街頭抗議，要貝東塔下台；還有一批參議員上週分別向國家反貪腐委員會（NACC）以及憲法法庭就錄音事件檢舉貝東塔。

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曼谷郵報（Bangkok Post）引述不具名消息來源指出，憲法法庭已開始初步審查參議員送交的文件，包括連署簽名的真實性和參議員要求解除總理職務的理由是否合憲。

如果所有文件都符合規定，檢舉案將交由3個大法官組成的會議先討論，接著才會送交所有大法官都會出席的憲法法庭會議投票。不具名消息來源指出，由於目前還在文件審查中，因此還沒有討論到是否要召集大法官會議討論此案，但如果有需要，最快大約是在7月1日到3日之間。（編輯：張芷瑄）1140623