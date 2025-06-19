泰柬總理談邊境對話外流引爭議 貝東塔道歉、民眾喊下台

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（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）泰國總理貝東塔與柬埔寨強人洪森關於泰柬邊境的錄音對話外流，內容引起爭議，執政聯盟中第2大黨泰自豪黨已宣布退出聯合政府；民眾今天上街要求總理下台，貝東塔為此公開道歉，在野黨則呼籲解散國會舉行大選。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在上週末針對邊境爭議進行談判，但僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音被洩露到網路上，在這段外流錄音片段中，貝東塔對洪森說，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法。而她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

洪森是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，洪森和貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）關係良好，兩人雖都已是前總理，但各自活躍在泰國和柬埔寨政壇。

這段錄音在泰國國內引起軒然大波，執政聯盟中的第2大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）昨天晚間投下震撼彈，指出這件事已經影響了泰國的主權、領土、國家利益以及泰國軍隊，泰自豪黨的執行委員會已就此事件召開會議並作出決議，將退出聯合政府，泰自豪黨所屬的所有部長，已向總理遞交辭呈，辭職自今天生效。

大批民眾今天早上聚集在總理府外，高喊要貝東塔下台，在野黨第一大黨人民黨（People's Party）黨主席納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawu）今天早上舉行記者會，指出錄音事件已毀壞了國家領導人的信用，人民黨呼籲貝東塔解散眾議院，人民黨已經準備好面對大選。

貝東塔今天早上舉行記者會，對於錄音事件向泰國民眾道歉，她表示，泰國沒有時間內鬥，必須保護國家主權，政府會在各方面支持軍方。不過對於泰自豪黨退出執政聯盟，她沒有發表意見。

2023年5月泰國國會眾議院選舉後，為泰黨（pheu thai）在500席中拿下141席成為國會第2大黨。為泰黨先和擁有71席的國會第3大黨泰自豪黨結盟，為了確保席次過半，接著又和幾個親軍方政黨結盟，組合聯合內閣，順利執政。

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不過，為泰黨和泰自豪黨今年初以來頻傳不合，可能分道揚鑣，例如為泰黨提出賭場合法化以刺激經濟的議題，泰自豪黨就持不贊成意見；內閣改組傳聞不斷，泰自豪黨黨魁、內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）頻被點名下台，外傳為泰黨想拿回內政部，為下一屆大選做準備。

在泰自豪黨退出執政聯盟後，為泰黨領軍的執政聯盟在500席眾議員中仍有過半席次的261席，但執政聯盟的穩定度已備受質疑。（編輯：陳慧萍）1140619