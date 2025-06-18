金廈海域違法蚵架 金縣府盼中央同意監管下陸方自拆

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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門與廈門間檳榔嶼海域，存在數十公頃未經金門縣府核准架設蚵架，金門縣產發處表示，盼中央應允大陸漁民進入非法牡蠣養殖區，自行拆除養殖設施帶回，並由海巡全程戒護監管。

有媒體報導，金廈海域間存在數十公頃、由金門與中國雙方業者合資架設蚵棚，這片蚵棚超過金門縣府當初核准面積，中國漁船與廈門漁民也會越界協助採蚵。

根據海巡署金馬澎分署新聞資料，金門縣政府於民國96年及100年核准金門檳榔嶼海域牡蠣養殖區，面積各為2公頃，但養殖業者未按申請範圍作業，實際範圍從100年9月的75.03公頃，擴大至105年5月的172.51公頃，目前則為72.38公頃。

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有關檳榔嶼海域非法牡蠣養殖區處置一事，金門縣產業發展處透過文字指出，就現狀而言，若由縣府查拆違法蚵架，所需經費非地方財政所能承擔，且金門地區沒有相關專業船舶與人力可對應此工作，執行過程也存在兩岸衝突等諸多風險。

產發處表示，縣府盼中央應允採取民國94年處理模式，即准許大陸漁民進入非法牡蠣養殖區，自行拆除牡蠣養殖設施帶回之方案，並由海巡單位全程戒護監管，以彰顯海域主權及杜絕違法情事，並能維持區域和平穩定。（編輯：陳仁華）1140618