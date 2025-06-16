精誠旗下智慧資安 攻無密碼驗證市場

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（中央社記者何秀玲台北16日電）精誠資訊轉投資的資服公司智慧資安科技今天宣布，拿下無密碼驗證品牌AuthenTrend在台獨家代理權，雙方將合作推出符合國際標準的指紋驗證解決方案，初期將以政府機關、金融、醫療等高敏感產業為主。

智慧資安科技為精誠集團100%轉投資子公司，在台灣設置3座MOC（Monitoring and Operation Center ）資安監控維運中心。

AuthenTrend（歐生全創新）自2016年成立以來，曾推出通過非營利組織「FIDO 聯盟」所訂定的一套網路識別標準「FIDO2」認證的指紋金鑰，並成為微軟雲端身分識別服務Microsoft Entra ID合作夥伴；2024年再推出無電池指紋卡，拓展歐洲與東南亞市場。

智慧資安科技董事長詹伊正表示，隨著運算速度更快的量子運算技術持續進步，傳統密碼機制面臨安全挑戰，無密碼驗證已成為資安發展趨勢。詹伊正指出，歐生全創新具備跨平台支援能力，可搭配智慧資安既有產品線，提供從軟體到硬體的整合服務，協助企業建構身分驗證機制。

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AuthenTrend董事長李欣欣指出，台灣企業對無密碼驗證的需求正逐漸升溫，預計3年內將協助至少100家企業導入；雙方將深化技術整合，推動相關技術落地應用。

AuthenTrend總經理黃啓峰表示，帳號密碼是造成企業資料外洩的主要問題。要防止釣魚攻擊，僅做常規性的教育訓練以要求員工警覺，以及識別釣魚郵件或網站並不夠；導入能防止釣魚身分認證機制，以檢測與預防網路釣魚，才是真正的解決方案。（編輯：張良知）1140616