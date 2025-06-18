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民進黨直轄市議員提名 「政二代條款」民調不加權

2025/6/18 18:45（6/18 19:28 更新）
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圖為民進黨去年在台北國際會議中心舉行全代會。（中央社檔案照片）
圖為民進黨去年在台北國際會議中心舉行全代會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北18日電）民進黨中執會今天通過2026年直轄市議員提名特別條例草案，新人參與初選的加權機制延續「政二代條款」，明定現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長的配偶、三親等內親屬，不列入民調加權。

民進黨今天召開中執會，通過2026年直轄市議員提名特別條例草案，將提交28日全代會討論。

草案明定，為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算；新人為青年或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算。

草案明定, 青年認定標準為年齡在35歲以下；現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

民進黨立委王世堅在中執會前受訪表示，親戚關係是與生俱來的，並非後天造成，不應該因為家族成員從政就剝奪新人公平參與初選的權利。他認為，這樣的規定具有歧視性質，將造成初選不公平的情況。

與會人士轉述，王世堅在會議中，也當面向黨主席賴清德提出廢除政二代條款，不過，其他派系有不同意見；賴清德強調，這是延續過去的條例，民進黨不該走回頭路、家族政治，因此仍然維持政二代條款。

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與會中常委會後指出，政二代沒有加權計分主要也是爭取年輕選票，民進黨跑得比國民黨快。

民進黨秘書長林右昌回應，直轄市議員基本上是參照過去的提名條例，並沒有特別改變，加權的部分都跟過去一樣，排除的部分則是增加「直轄市升格前的鄉鎮市長及議員」部分，條例草案仍須經過28日全代會通過。（編輯：林興盟）1140618

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