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民進黨2026提名條例草案出爐 送28日全代會通過

2025/6/18 15:52（6/18 16:33 更新）
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圖為民進黨去年在台北國際會議中心舉行全代會。（中央社檔案照片）
圖為民進黨去年在台北國際會議中心舉行全代會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨中執會今天通過2026直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，依草案規定，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣將辦初選；草案將送28日全代會通過，做為2026地方大選提名依據。

民進黨今天召開中執會，會中通過民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案、民主進步黨2026年直轄市議員提名特別條例草案，提交全代會討論。

民進黨目前執政有5縣市，高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣；其中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在2026年執政2任屆滿。

中執會今天通過的條例草案規定，民進黨執政任期尚未屆滿的縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；執政任期2屆屆滿直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選；提名初選時程由「2026年選舉對策委員會」統籌規劃。

草案規定，民進黨非執政直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

草案也規定，為辦理徵詢、協調作業，特成立「2026年選舉對策委員會」統籌辦理，置召集人一人，成員若干人，由主席提名經中央常務執行委員會同意後任命。

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草案規定，「2026年選舉對策委員會」就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式如下，一、協調對象對解決競爭機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。二、如協調對象對解決競爭機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，「經民調等綜合評估」後向主席提出單一適當人選的建議。

草案規定，如有特殊選情考量的直轄市、縣市長提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行；自條例通過後，擬爭取提名者應遵守黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。（編輯：謝佳珍）1140618

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